Выживет ли столица: радиация дойдет от Запорожской АЭС до Киева за 2 дня, – эксперты

Минздрав успокоил киевлян — последствия взрыва на ЗАЭС будут минимальные. КГГА готовится — устанавливает датчики для измерения уровня радиации. Фокус выяснял, что делать жителям столицы, если ВС РФ все же подорвут атомную станцию.

Тема опасности подрыва Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) вновь в повестке дня. После главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова инициативу перехватил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Он успокоил киевлян заявлением о минимальных последствиях взрыва на ЗАЭС для столицы.

"Киев за пределами влияния. Мы должны четко понимать — нужно делать все возможное, чтобы предотвратить это. Второе — не создавать паники и искусственного ажиотажа", — говорил министр.

Ляшко признал, что подготовиться и защитить все население Украины от радиации после ядерного взрыва точно не получится. Власти разрабатывают алгоритмы действий на случай подрыва Запорожской АЭС. В первую очередь помогут живущим рядом со станцией, констатировал министр.

Киевские власти готовятся — два дополнительных датчика для измерения уровня радиации появились в Голосеевском и Святошинском районах. Всего в столице работает семь датчиков в режиме реального времени. Данные об уровне радиации передаются в приложение "Киев Цифровой".

Киевляне смогут увидеть адреса датчиков и зафиксированный ими уровень радиации.

"На основе этих данных мы можем принимать оперативные меры, планировать их, имплементируя в долгосрочные программы и стратегии", – отметил замглавы КГГА Петр Пантелеев.

Датчики измерения уровня радиации установили по таким адресам:

улица Туровская, 28 (Подольский район);

улица Щусева, 20 (Шевченковский район);

проспект Правды, 64-Г (Подольский район);

проспект Берестейский, 97 (Святошинский район);

Харьковское шоссе, 7/1 (Днепровский район);

улица Вербицкого, 26 (Дарницкий район);

улица Китаевская, 22 (Голосеевский район).

Подрыв Запорожской АЭС: до Киева воздух дойдет за два дня

Воздушные массы не успеют донести до столицы радиоактивное облако, считает инструктор по выживанию и тактической медицине международной категории Игорь Молодан.

"Киев довольно далеко, вероятность крайне маленькая. Скорее всего, воздушные массы в радиусе 50-100 километров от ЗАЭС осядут. Если будут дожди, то еще быстрее. У киевлян всегда есть время на реакцию. Со скоростью ветра 25 километров в час можно подсчитать, что через пару суток массы дойдут до Киева", — прокомментировал он Фокусу.

Расстояние по прямой от Запорожской АЭС в Энергодаре до Киева — чуть более 430 километров.

От Энергодара до Киева — чуть более 430 километров

Ветер не будет дуть два дня в одном направлении. Если кто-то в Киеве решит уехать, нужно смотреть на распространение воздушных масс по карте ветров относительно Энергодара, дополняет Молодан.

"Сейчас ветер дует на временно оккупированные территории — юг и Крым. Радиация может быть в пределах нормы, даже если и дойдет. Пол-Европы накрыла Чернобыльская АЭС, но радиационный фон был в норме и никто не реагировал. А в зоне отчуждения сильно пострадали часть Беларуси и России", — добавляет специалист.

По нормам МАГАТЭ, безопасным считается уровень радиации до 0,5 микрозиверт (мЗв) в час. Свыше 1,2 мЗв/ч — уже опасный радиационный фон, а смертельная доза — 6-7 мЗв/час и более.

Есть и менее оптимистичные данные. В докладе организации "Врачи мира за предотвращение ядерной войны" (IPPNW) от 2011 года говорится, что в Европе от Чернобыльской АЭС пострадали более 600 миллионов человек.

Последствия радиоактивного облучения, как указывают эксперты IPPNW, проявлялись в следующих поколениях. К примеру, после 1986 года в Европе родилось на 800 тысяч детей меньше ожидаемого количества. В частности, сократилось число новорожденных девочек.

"Только в Западной Европе из-за чернобыльской аварии произошло от 100 до 200 тысяч выкидышей. В странах Скандинавии на 15,8% возросла смертность грудных детей. В Германии значительно увеличилось число случаев синдрома Дауна, а в южной части у детей массово выявляли злокачественную опухоль нервных тканей — невробластому", — заметили специалисты.

Разбудить Запад: почему Киев говорит о теракте на ЗАЭС?

Стоит отметить, что предупреждения из Киева не лишены смысла. Объективная угроза теракта на ЗАЭС не исчезла. Разжигание паники и излишнее успокоение украинцев — не самые лучшие варианты, сказал Фокусу руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович.

"Виктор Ляшко говорил про Киев для успокоения. Буквально он говорит: "Мы понимаем, теракт реален, поэтому стоит сделать такие-то шаги". Минздрав обновил список, что нужно иметь в аптечке. Кстати, ни слова про йод. Там есть маски, от которых мы отвыкли после завершения пандемии коронавируса", — отмечает политолог.

Возврат в повестку дня опасности теракта на ЗАЭС нужен и для западных партнеров Украины. Киев посылает сигнал, чтобы США и ЕC не успокаивались, так как это будет глобальная катастрофа. А в США пока не видят конкретного алгоритма действий от России, которые приведут к подрыву АЭС.

"Украина оценивает эту угрозу реальнее, поскольку все происходит на ее территории. Вашингтон публично не делает заявлений, но кулуарно идет коммуникация. Москве передали — даже не думайте это делать [теракт на ЗАЭС]. Мы знаем и готовы реагировать", — поделился мнением эксперт.

По мнению Игоря Молодана, никто не знает наверняка, подорвут россияне ЗАЭС или нет. Поэтому представители власти и озвучивают предупреждения.

"Это как с ядерным оружием — есть предположения, а что наверняка будет, кто может сказать?" — спрашивает он.

Напомним, что 29 июня в Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях устраивали учения из-за угрозы катастрофы на ЗАЭС. В них участвовали около 8 тысяч человек.

Фокус ранее подробно объяснял, каким регионам угрожает опасность от подрыва ВС РФ Запорожской АЭС. Возможность подумать после взрыва есть у жителей Харькова, Днепра, Киевской, Черниговской и Житомирской областей.