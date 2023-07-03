Угрозы от работников ТЦК: адвокат рассказал, что делать если в дом врываются военкомы

В Хмельницкой области произошел скандал с военкомами. Работники ТЦК ворвались в дом без разрешения и угрожали мужчине физической расправой. Минобороны Украины дежурно обещает разобраться, но юристы говорят, что полицейские покрывают такие преступления.

Военкомы в Хмельницкой области попали в скандал — ворвались в частный дом и провели "разъяснительную беседу", угрожая сломать ногу владельцу. Видео инцидента распространил блогер и политолог Андрей Смолий.

На кадрах видно, как несколько людей в военной форме вламываются в дом без разрешения и запрещают его хозяину фиксировать происходящее на видео. Один из сотрудников ТЦК представился майором полиции и сказал, что во время военного положения якобы ограничиваются права людей. Пострадавший от действия военкомов ответил: "Депутатов в армию берите, а не нас дергайте".

Далее военком требует от мужчины прекратить видеосъемку и угрожает ему сломать ногу.

"Я тебе сейчас ногу сломаю, выходи во двор. Ты сам себе ее сломаешь и голову тоже, спорим? Когда будешь убегать от нас. Мы не врывались к тебе, я нормально вошел в дом", — заявил он.

Военкомы вломились в дом в Хмельницкой области: реакция Минобороны Украины

Минобороны Украины обещает разобраться и не оставить без жесткой реакции все случаи, позорящие высокое звание военного и офицера ВСУ.

"По каждой подобной ситуации будут проведены служебные расследования, а виновные — привлечены к строгой ответственности согласно действующему законодательству", — отреагировал на ситуацию первый замминистра обороны Александр Павлюк.

Фокус отправил запрос в командование Сухопутных войск ВСУ с просьбой уточнить, какие меры собираются применить в отношении военкомов, как скоро их ждет наказание и наказывались ли вообще работники ТЦК за неправомерное поведение во время мобилизационных мероприятий в Украине.

К моменту публикации новости ответ получить не удалось.

"Следователи умышленно разваливают дела против военкомов"

Адвокат юридической компании RIYAKO & PARTNERS Николай Максимов в разговоре с Фокусом обратил внимание на полную незаконность действий военкомов Хмельницкой области. Без решения суда никто не может заходить в принудительном порядке в чужое жилье. Уголовное дело можно открыть довольно серьезное, но по факту пострадавшему самому придется доводить все до ума, иначе материал так и пролежит на полке в райотделе.

"Обычного человека сложно привлечь к уголовной ответственности за незаконное проникновение в дом. А при всестороннем содействии военнослужащим, следователи в райотделах умышленно развалят уголовное производство", — говорит адвокат.

Пострадавшему от действий военкомов придется писать заявление о совершении уголовного правонарушения. В течение 24 часов самостоятельно проконтролировать открытие производства и если этого не произошло, писать сложное заявление следственному судье райсуда, подчеркивает эксперт.

"Следственный судья обязывает полицию открыть дело. А на практике: неужели вы думаете, что этот человек из села будет контролировать все это? Полиция никогда не откроет дело, а если нанимать адвоката, нужно долларов 500 заплатить, чтобы все это сделать", — продолжил Максимов.

Случаи превышения служебных полномочий сотрудниками ТЦК, по словам адвоката, заканчиваются внутренними расследованиями в рамках ТЦК. Военкомы получают дисциплинарные меры. Максимум им грозит выговор или предупреждение.

"Внутренняя политика поставлена так: если на улицах кого-то тянут в ТЦК, там рассказывают о проведении внутреннего расследования и привлечении кого-то к дисциплинарной ответственности. А что это такое? Просто предупреждение в письменной форме. Уголовной или административной ответственности не будет", — заявил Максимов.

В ответ на вопрос о допустимых мерах самообороны в случае незаконного проникновения в жилища военкомов, Максимов сказал, что такие меры стоит применять в исключительных случаях.

"Если военный зашел, начал бить и куда-то тянуть человека — это один вопрос. Но нападать на военного просто так — это превышение мер самообороны. Это крайний способ, ведь в результате такого превышения мер, могут завести дело уже о нанесении телесных повреждений. Нужно все фиксировать на видео, вызывать и ждать полицию", — заключил специалист.

Недобор в ВСУ: в военкоматы приходят 20% от плана

По словам главы Львовского областного ТЦК Александра Тищенко, желающих прийти в военкоматы крайне мало. Добровольно туда приходит около 20% мужчин от поставленного командованием плана, причем половина — это контрактники, уточнил он.

"Если не будет этих розысков [на улицах], мобилизация может быть под угрозой. Приход в ТЦК – это не автоматическая отправка в армию. Нужно понимать, что это целый ряд процедур, а также медицинское освидетельствование. Те, кто имеют законные основания, по состоянию здоровья или другим причинам не быть мобилизованными, точно не попадут в армию", — заверил он.

Но ситуация в регионах Украины не так однозначна, как описывает Тищенко. Корреспондент Фокуса на днях побывал в одной из казарм Киевской области. Сейчас военную подготовку там проходят 60 человек. Лишь один из них был мобилизован по повестке, остальные — добровольцы. Почти все старше 45 лет и имеют хронические заболевания.

Фокус ранее выяснял, насколько законны приказы военкоматов об обязательной явке мужчин в течение 10 дней. В таких документах отсутствует главный момент — ознакомление военнообязанного с повесткой.

Начальник полиции Киевской области Андрей Небытов 23 июня заявил о получении от ТЦК 6 тысяч сообщений по лицам, которые уклоняются от мобилизации. Причем местонахождение 900 из них установили.