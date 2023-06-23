6 тысяч заявок из ТЦК: полиция рассказала о ситуации с уклонистами в Киевской области (видео)
По словам начальника полиции Андрея Небитова, на сегодняшний день составлено 1700 протоколов от ТЦК, при этом местонахождение 900 уклонистов уже установлено.
Полиция Киевской области получила от представителей ТЦК 6 тысяч сообщений по поводу возможных уклонистов от мобилизации. Об этом заявил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов в пятницу, 23 июня во эфире телемарафона "Єдині новини", отвечая на вопрос о поиске уклонистов.
"По состоянию на сегодняшний день от ТЦК мы получили 6 тысяч сообщений по лицам, которые по их мнению, уклоняются от всеобщей мобилизации. Местонахождение 900 из них уже установлено, и они приведены к соответствующим должностным лицам территориальных центров комплектования", — отметил он.
По словам Небитова, цифра в 6 тысяч по заявкам от ТЦК не обязательно означает точное число уклоняющихся от мобилизации лиц. Он отметил, что причины того, что люди, получившие повестку и не явившиеся (в ТЦК – ред.), или наоборот, не получившие ее, могут быть разными, например, в связи с тем, что они временно проживают по другому месту жительства.
"Поэтому, конечно, полиция подходит к этому взвешенно. Но напомню, что за уклонение от мобилизации предусмотрена административная ответственность, и уполномоченные должностные лица из ТЦК составляют подобные протоколы. На сегодняшний день их 1700", – проинформировал начальник полиции Киевской области.
Мобилизация в Украине: какое наказание предусмотрено для уклонистов
Напомним, с периода указа президента Украины Владимира Зеленского "О всеобщей мобилизации" от 24 февраля 2022 года, всем мужчинам призывного возраста необходимо явиться в военкомат в течение 10 дней. Представители ТЦК Ивано-Франковска рассказали с какой целью вызывают мужчин в военкоматы.
21 июня стало известно, что в Черниговской области в полицию от территориальных центров комплектования и социальной поддержки военнослужащих поступило более 20 тысяч заявлений о розыске уклонистов.
Также, на днях Фокус описывал какие штрафы ожидают уклонистов от мобилизации и в каких ситуациях военнообязанным гражданам страны может грозить уголовная ответственность.
Отметим, что по мнению адвоката Романа Симутина, информация о том, что территориальные центры комплектации личного состава могут объявлять в розыск уклонистов от мобилизации, является правовой ерундой и провокацией.