6 тысяч заявок из ТЦК: полиция рассказала о ситуации с уклонистами в Киевской области (видео)

По словам начальника полиции Андрея Небитова, на сегодняшний день составлено 1700 протоколов от ТЦК, при этом местонахождение 900 уклонистов уже установлено.

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Полиция Киевской области получила от представителей ТЦК 6 тысяч сообщений по поводу возможных уклонистов от мобилизации. Об этом заявил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов в пятницу, 23 июня во эфире телемарафона "Єдині новини", отвечая на вопрос о поиске уклонистов.

"По состоянию на сегодняшний день от ТЦК мы получили 6 тысяч сообщений по лицам, которые по их мнению, уклоняются от всеобщей мобилизации. Местонахождение 900 из них уже установлено, и они приведены к соответствующим должностным лицам территориальных центров комплектования", — отметил он.

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По словам Небитова, цифра в 6 тысяч по заявкам от ТЦК не обязательно означает точное число уклоняющихся от мобилизации лиц. Он отметил, что причины того, что люди, получившие повестку и не явившиеся (в ТЦК – ред.), или наоборот, не получившие ее, могут быть разными, например, в связи с тем, что они временно проживают по другому месту жительства.

"Поэтому, конечно, полиция подходит к этому взвешенно. Но напомню, что за уклонение от мобилизации предусмотрена административная ответственность, и уполномоченные должностные лица из ТЦК составляют подобные протоколы. На сегодняшний день их 1700", – проинформировал начальник полиции Киевской области.

Мобилизация в Украине: какое наказание предусмотрено для уклонистов

Напомним, с периода указа президента Украины Владимира Зеленского "О всеобщей мобилизации" от 24 февраля 2022 года, всем мужчинам призывного возраста необходимо явиться в военкомат в течение 10 дней. Представители ТЦК Ивано-Франковска рассказали с какой целью вызывают мужчин в военкоматы.

21 июня стало известно, что в Черниговской области в полицию от территориальных центров комплектования и социальной поддержки военнослужащих поступило более 20 тысяч заявлений о розыске уклонистов.

Также, на днях Фокус описывал какие штрафы ожидают уклонистов от мобилизации и в каких ситуациях военнообязанным гражданам страны может грозить уголовная ответственность.

Отметим, что по мнению адвоката Романа Симутина, информация о том, что территориальные центры комплектации личного состава могут объявлять в розыск уклонистов от мобилизации, является правовой ерундой и провокацией.