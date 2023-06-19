Мобилизация в Украине: кого летом призовут в первую очередь и что будет с уклонистами

Полный мобилизационный план в условиях военного положения нельзя разглашать, однако в командовании заявляли, что в первую очередь нужны люди с боевым опытом.

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В Украине продолжается военное положение и вместе с ним всеобщая мобилизация, во время которой мужчины могут получить повестки. Однако, далеко не всем это грозит. Фокус разобрался, кого мобилизуют в первую очередь.

Отмечается, что призыв на военную службу в Украине проходит при помощи мобилизационного плана, однако в связи с военным положением в стране разглашать его запрещено, ведь это может помочь планам противника.

В военном командовании при этом заявляли множество раз, что в первую очередь требуются граждане с опытом срочной службы, опытом службы в АТО и ООС, а также украинцы с наиболее востребованнными военно-учетными специальностями.

Могут также призвать и мужчин, которые ранее не участвовали в военных действиях, однако перед тем, как отправиться на фронт, они проходят обучение сроком от 1 до 3 месяцев.

То есть лиц с боевым опытом отправляют непосредственно в воинские части, а тех, кто ранее не был совершенно связан с военной службой — в учебные центры для подготовки.

Уголовная ответственность: кому грозит штраф или вовсе тюрьма

Если украинец после получения повестки не явился в ТЦК в обозначенный срок, это карается административной ответственностью в виде штрафа от 3400 до 5100 гривен.

Постановление об этом выписывает представитель ТЦК и для вынесения постановления нужно личное присутствие гражданина.

Юрист компании Nota Group Антон Маринич в интервью "РБК-Украина" рассказал, что после неявки лица в военкомат, сразу посылается сообщение в Национальную полицию. Сотрудники правоохранительных органов должны будут его задержать после чего рассматривается дело о вручении штрафа.

Также в отношении уклонистов могут применить и уголовное наказание. Такие действия квалифицируются по следующим статьям:

уклонение от воинского учета или учебных (специальных) сборов (статья 337 УК Украины) – штраф от трехсот до пятисот необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного года;

уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период (статья 336 УК Украины) – карается лишением свободы на срок от 2-х до 5 лет.

За отсутствие военного билета украинцам грозит штраф от 510 до 850 гривен, а вот повторное нарушение обойдется уже в 850-1700 гривен.

Напомним, 16 июня юрист объяснил, когда могут призвать будущего студента. Украинцам могут выдавать повестки в период между сдачей экзаменов и зачислением в вуз. Владислав Юрчак описал, как могут быть мобилизованы абитуриенты, и ответил, какие шансы оспорить приказ.