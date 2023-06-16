Общая мобилизация в Украине: юрист объяснил, когда могут призвать будущего студента

Украинцам могут выдавать повестки в период между сдачей экзаменов и зачислением в вуз. Владислав Юрчак описал, как могут быть мобилизованы абитуриенты, и ответил, какие шансы оспорить приказ.

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Украинские абитуриенты могут получить повестку в период "промежуточного времени". Об этом журналистам "24 канала" рассказал юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак.

"Промежуточное время" — период между завершением сессий или экзаменов и появлением приказов о зачислении лица на обучение. То есть между условной сдачей контроля знаний в июне и началом сентября, когда человек официально становится студентом вуза.

По словам Юрчака, если в это время абитуриент получил повестку, он может быть мобилизован. Как объяснил юрист, в период между успешной сдачей экзаменов для поступления на магистратуру, аспирантуру или докторантуру и непосредственным зачислением будущие студенты могут быть призваны на военную службу. Более того, обучение не является основанием для увольнения со службы, поэтому лицо, фактически ставшее студентом после мобилизации, не имеет права на увольнение.

В материале говорится, что мобилизованные студенты нередко оспаривают приказы об их мобилизации и идут в суд, но в основном проигрывают.

Когда наступает "промежуточное время"?

Юрчак проинформировал, что период, когда будущего студента могут мобилизовать, наступает:

после окончания колледжа и до поступления в вуз;

после окончания бакалавриата и до поступления на магистратуру;

после окончания вуза и до поступления на аспирантуру или докторантуру.

Юрист сообщил, что каникулы или академический отпуск не являются "промежуточным временем", то есть в это время студенты не теряют свое право на отсрочку от призыва.

"Условием для получения отсрочки от мобилизации являются только уровень и форма получения образования (дневная или дуальная)", — подчеркнули в СМИ.

Напомним, юрист судебной практики ЮКК "Де-Юре" Юрий Сергиенко рассказал Фокусу, могут ли мужчины избежать быстрой отправки на военную службу.

Также юрист Илья Шипко объяснил, как украинцы могут оспорить постановление военно-врачебной комиссии.