Столько же, как мобилизованных: ТЦК на Черниговщине ошеломили цифрами уклонистов в регионе (видео)

Правоохранители обнаруживают скрывающихся от службы, выясняют места их проживания и доставляют в территориальные центры. Такие граждане внесены в соответствующую розыскную базу Национальной полиции.

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В Черниговской области в полицию от территориальных центров комплектования и социальной поддержки военнослужащих поступило более 20 тысяч заявлений о розыске уклончан. Об этом сообщает "Общественное".

По словам начальника Черниговского областного ТЦК и СП Олега Гончарука, это почти такое же количество, как и тех, кто был мобилизован в Сил обороны Украины из-за полномасштабного вторжения РФ.

На сегодняшний день большое количество ухилянтов. Она составляет более 20 тысяч за полгода. Именно Нацполицией проводится их выявление, выяснение места жительства и доставки в территориальные центры. Все это количество граждан, они внесены в соответствующую розыскную базу Национальной полиции. И даже если мужчину остановят на территории другой области, но он все равно во всеукраинской базе есть — его доставят в соответствующий территориальный центр", — сказал Гончарук.

Начальник областного ТЦК напомнил, что уклоняющихся от мобилизации ждет ответственность — наложение штрафа в размере 1 700 гривен. Штраф касается только тех военнообязанных, которые не прибыли в терцентр для уточнения военно-учетных данных.

Уголовная ответственность ожидает призывников, прошедших ВЛК и не явившихся именно по боевой повестке.

Напомним, что в Ивано-Франковской области мужчинам призывного возраста решили прекратить оказывать медицинскую помощь до того момента, пока они не принесут разрешение по ТЦК. Это связано с тем, что совет обороны Ивано-Франковской области принял решение о военном учете всех мужчин в возрасте от 18 до 59 лет.

Ранее сообщалось, что в Одесской области полиция проводит расследование по конфликту между сотрудником ТЦК и жителем города Рени Измаильского района. Инцидент произошел при попытке выписать повестку. В конфликте один из военкомов выстрелил в воздух.