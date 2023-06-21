Стільки ж, як мобілізованих: ТЦК на Чернігівщині приголомшили цифрами ухилянтів в регіоні (відео)

Правоохоронці виявляють тих, хто переховується від служби, з’ясовують місця їхнього проживання та доправляють до територіальних центрів. Такі громадяни внесені до відповідної розшукової бази Національної поліції.

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У Чернігівській області до поліції від територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки військовослужбовців надійшло понад 20 тисяч заяв про розшук ухилянтів. Про це повідомляє "Суспільне".

За словами начальника Чернігівського обласного ТЦК та СП Олега Гончарука, це майже така сама кількість як і тих, хто був мобілізований до Сил оборони України через повномасштабне вторгнення РФ.

"На сьогодні велика кількість ухилянтів. Вона складає більше 20 тисяч за півроку. Саме Нацполіцією проводиться їхнє виявлення, з’ясування місця проживання та доставлення до територіальних центрів. Вся ця кількість громадян, вони внесені до відповідної розшукової бази Національної поліції. І навіть, якщо чоловіка зупинять на території іншої області, але він все одно у всеукраїнській базі є — його доставлять до відповідного територіального центру", — сказав Гончарук.

Начальник обласного ТЦК нагадав, що на ухилянтів від мобілізації чекає відповідальність — накладення штрафу у розмірі 1 700 гривень. Штраф стосується лише тих військовозобов'язаних, які не прибули до терцентру для уточнення військово-облікових даних.

Кримінальна відповідальність очікує на призовників, які пройшли ВЛК і не з’явивилися саме по бойовій повістці.

Нагадаємо, що в Івано-Франківській області чоловікам призовного віку вирішили припинити надавати медичну допомогу до того моменту, поки вони не принесуть дозвіл із ТЦК. Це пов'язано з тим, що рада оборони Івано-Франківської області ухвалила рішення про військовий облік усіх чоловіків віком від 18 до 59 років.

Раніше повідомлялося, що на Одещині поліція проводить розслідування щодо конфлікту між співробітником ТЦК та жителем міста Рені Ізмаїльського району. Інцидент стався під час спроби виписати повістку. Під конфлікту один із військкомів вистрілив у повітря.