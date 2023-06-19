Стрілянина при врученні повістки: співробітнику військкомату загрожує до семи років ув'язнення (відео)

За даними поліції, у двох представників ТЦК та місцевого жителя виник конфлікт під час видачі повістки на міському ринку. Під час інциденту один із військкомів вистрілив у повітря.

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Поліція Одеської області ініціювала розслідування щодо конфлікту між співробітником ТЦК та жителем міста Рені Ізмаїльського району. Про це повідомила пресслужба поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області.

За наявною інформацією, інцидент мав місце під час спроби виписати повістку. У двох представників ТЦК та місцевого жителя виник конфлікт, під час якого один із військкомів вистрілив у повітря. За словами очевидців, вони одразу ж викликали поліцію.

Зброю, патрони, гільзу та інші речові докази вже вилучено та надалі будуть направлені для проведення експертної оцінки.

Інформацію про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. У разі визнання провини підозрюваний може бути засуджений до позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Повідомляється, що особи всіх учасників цієї події встановлено, з ними проводяться слідчі дії.

Нагадаємо, що на Одещині військкоми відкрили стрілянину під час видачі повістки та затримання громадянина.

Також повідомлялося, що за неявку до ТЦК на порядку денному після проходження медкомісії або отримання мобілізаційного розпорядження (явка з речами) військовозобов'язаного можуть притягнути до кримінальної відповідальності строком на 3-5 років.