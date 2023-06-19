Стрельба при вручении повестки: сотруднику военкомата грозит до семи лет тюрьмы (видео)

По данным полиции, у двух представителей ТЦК и местного жителя возник конфликт во время выдачи повестки на городском рынке. В ходе инцидента один из военкомов выстрелил в воздух.

Related video

Полиция Одесской области инициировала расследование в отношении конфликта, произошедшего между сотрудником ТЦК и жителем города Рени Измаильского района. Об этом сообщила пресс-служба полиция Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

По имеющейся информации, инцидент имел место при попытке выписать повестку. У двух представителей ТЦК и местного жителя возник конфликт, во время которого один из военкомов выстрел в воздух. По словам очевидцев, они сразу же вызвали полицию.

Оружие, патроны, гильзу и прочие вещественные доказательства уже изъяты и в дальнейшем будут направлены для проведения экспертной оценки.

Информацию о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований. В случае признания вины подозреваемый может быть приговорен к лишению свободы сроком от трех до семи лет.

Сообщается, что личности всех участников этого происшествия установлены, с ними проводятся следственные действия.

Напомним, что в Одесской области военкомы открыли стрельбу во время выдачи повестки и задержания гражданина.

Также сообщалось, что за неявку в ТЦК по повестке после прохождения медкомиссии или получения мобилизационного распоряжения (явка с вещами) военнообязанного могут привлечь к уголовной ответственности сроком на 3-5 лет.