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6 тисяч заявок із ТЦК: поліція розповіла про ситуацію з ухилянтами в Київській області (відео)

начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов
Фото: kojki | Начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов

За словами начальника поліції Андрія Нєбитова, на сьогодні складено 1700 протоколів від ТЦК, при цьому місцезнаходження 900 ухилянтів уже встановлено.

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Поліція Київської області отримала від представників ТЦК 6 тисяч повідомлень щодо можливих ухилянтів від мобілізації. Про це заявив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов у п'ятницю, 23 червня, в ефірі телемарафону "Єдині новини", відповівши на запитання про пошук ухилянтів.

"Станом на сьогодні від ТЦК ми отримали 6 тисяч повідомлень щодо осіб, які на їхню думку, ухиляються від загальної мобілізації. Місцезнаходження 900 з них вже встановлено, і вони приведені до відповідних посадових осіб територіальних центрів комплектування", — зазначив він.

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За словами Нєбитова, цифра в 6 тисяч за заявками від ТЦК не обов'язково означає точну кількість осіб, які ухиляються від мобілізації. Він зазначив, що причини того, що люди, які отримали повістку і не з'явилися (у ТЦК — ред.), або навпаки, не отримали її, можуть бути різними, наприклад, у зв'язку з тим, що вони тимчасово проживають за іншим місцем проживання.

"Тому, звичайно, поліція підходить до цього виважено. Але нагадаю, що за ухилення від мобілізації передбачена адміністративна відповідальність, і уповноважені посадові особи з ТЦК складають подібні протоколи. На сьогодні їх 1700", — проінформував начальник поліції Київської області.

Мобілізація в Україні: яке покарання передбачено для ухилянтів

Нагадаємо, з періоду указу президента України Володимира Зеленського "Про загальну мобілізацію" від 24 лютого 2022 року, усім чоловікам призовного віку необхідно з'явитися до військкомату протягом 10 днів. Представники ТЦК з Івано-Франківська розповіли, з якою метою викликають чоловіків до військкоматів.

21 червня стало відомо, що в Чернігівській області в поліцію від територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки військовослужбовців надійшло понад 20 тисяч заяв про розшук ухилянтів.

Також днями Фокус описував, які штрафи очікують на ухилянтів від мобілізації та в яких ситуаціях військовозобов'язаним громадянам країни може загрожувати кримінальна відповідальність.

Зазначимо, що на думку адвоката Романа Сімутіна, інформація про те, що територіальні центри комплектації особового складу можуть оголошувати в розшук ухилянтів від мобілізації, є правовою нісенітницею і провокацією.