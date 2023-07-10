Ракеты на Львов и Киев: какие провокации Россия готовит к саммиту НАТО

Во время саммита НАТО россияне не пойдут на стратегическое наступление на фронте. Но по мнению военного эксперта Павла Нарожного РФ может обстрелять западные регионы Украины, чтобы продемонстрировать свою "военною мощь" участникам встречи в Вильнюсе.

Российская армия может готовить волну ракетных ударов по Украине накануне саммита НАТО. Возможен сценарий прошлогоднего марта, когда президент США Джо Байден прибыл в Польшу, а ВС РФ наносили авиаудары по украинским городам, в частности по Львову ударили дважды за вечер, напомнил Фокусу военный эксперт Павел Нарожный.

"Вчерашний обстрел Сумской области и призывы к эвакуации из приграничной зоны не связаны с саммитом НАТО. Но я более чем уверен, что ВС РФ готовят ракетные удары по западным областям. Под прицелом — Львов, Ивано-Франковск и другие районы на Западе, а также Киев. Таким образом они покажут "военную мощь", — прокомментировал он.

По словам эксперта сейчас россияне не способны на стратегическое наступление — они выстроили линии обороны и не собираются идти в бой. Чтобы предпринимать какие-то движения на линии фронта, для начала российской армии нужно разминировать определенные участки, в то же время на юге проблемы с логистикой для сбора резервов. Возле Донецка у оккупантов проблемы со штурмом Авдеевки и Кременной, заключил Нарожный. И единственное, как они могут продемонстрировать свою якобы боевую силу — в очередной раз обстрелять ракетами украинские города.

Эвакуация из Сумской области накануне саммита НАТО

Сумская областная военная администрация заявила об эвакуации гражданских из 5-километровой приграничной с Россией зоны. Военное руководство объяснило это увеличением артиллерийских обстрелов.

"Если с января по июль 2023 года от вражеских обстрелов погибли 35 гражданских лиц, то за последний месяц — 17 человек, из которых 1 ребенок", — отметили чиновники.

"Наглое убийство лесников в Свеской общине и жителей Шалыгинского общества — дело рук российских ДРГ, которые в последнее время все чаще заходят на нашу территорию", — добавил глава ОВА Владимир Артюх.

Павел Нарожный сказал, что ВС РФ постоянно обстреливают Сумскую область из артиллерии, но провокацией к саммиту НАТО это назвать нельзя.

Напомним, что западные партнеры ведут "лихорадочные переговоры в последнюю минуту" по выработке гарантий безопасности для Украины. Эксперты убеждены — быстрого вступления в НАТО ждать не стоит.

Хакерская группировка RomCom RAT устроила атаки на участников саммита НАТО в Вильнюсе. Вредоносные документы послали с венгерского IP-адреса.