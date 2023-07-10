"Россия не уйдет": зачем в НАТО "лихорадочно" заговорили о гарантиях безопасности для Украины

На Банковой ожидают, что июльский саммит НАТО в Вильнюсе впишут в учебники истории. Западные эксперты смещают акценты с различных взглядов о приеме Украины в Альянс. Фокус разбирался, насколько выгодны для Киева заявления о гарантиях безопасности от Запада.

Related video

Накануне саммита НАТО в Вильнюсе западные партнеры начали "лихорадочные переговоры в последнюю минуту" по выработке гарантий безопасности для Украины. Несколько недель США, Великобритания, Франция и Германия обсуждали этот вопрос с Киевом и другими членами НАТО, ЕС и G7, сообщили источники издания Politico.

Запад хочет создать пул стран, готовых постоянно помогать Украине. Многие союзники согласны с тем, что Украина может вступить в Альянс лишь после завершения большой войны с РФ.

Высокопоставленный дипломат НАТО отметил, что президент США Джо Байден запланировал 10 июля встречу с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в Лондоне, на которой должны уладить последние детали.

"По сути, это гарантии того, что мы будем очень долгое временя поддерживать вооруженные силы Украины. Мы будем их финансировать, консультировать и обучать, чтобы у них была сила сдерживания против любой будущей агрессии", — отметил западный чиновник.

Каждая заинтересованная страна должна в двустороннем диалоге с Украиной выяснить свои обязательства. Планируются поставки ПВО, танков и других видов вооружений.

"План будет включать многолетнюю программу помощи для обеспечения полной оперативной совместимости вооруженных сил Украины и НАТО", — заявил один из собеседников Politico.

Гарантии безопасности для Украины от НАТО: какой смысл в обещаниях?

На Банковой ожидают, что лидеры стран НАТО 11 и 12 июля четко заявят про место Украины в Альянсе.

"Мне бы хотелось, чтобы литовцы вписали этот саммит НАТО в учебники истории… Украина будет неотъемлемой частью НАТО де-юре, так как де-факто мы и так уже являемся частью системы НАТО", — заявил в комментарии радиостанции Deutsche Welle советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Вице-председатель международного аналитического центра Globsec Роланд Фройденштайн уверен, что лидеры стран НАТО выберут "выражения посильнее", чем подтверждение Бухарестской декларации 2008 года о том, что Украина когда-то станет членом НАТО.

"Все мы знаем, что их мнения насчет приема Украины расходятся. Даже те страны, которые выступают против, считают важным сделать хотя бы общее заявление. В противном случае Запад будет выглядеть расколотым. А этого никто не хочет показывать на публике, так что минимальным общим знаменателем будет формулировка "Бухарест плюс", — уточнил эксперт.

Украинский политолог Игорь Рейтерович в беседе с Фокусом назвал заявление о будущих гарантиях безопасности для Украины правильным, ведь быстрого вступления в НАТО ждать не стоит. Опыт Финляндии и Швеции показал, что быстрого вступления не стоит ждать, даже если выполнить все обязательства.

"Гарантии безопасности позволят Украине лучше подготовиться к вступлению в НАТО. Гарантии означают военную и финансовую помощь, обмен разведданными, интеграцию ВСУ в стандарты НАТО, включая силы ПВО и ПРО. Когда Украина начнет непосредственно процедуру вступления в НАТО, эти гарантии должны действовать еще минимум несколько лет. Украина обязана удерживать большую армию после победы. А на это нужно много денег. Россия никуда не денется и будет дальше представлять опасность", — заметил эксперт.

По мнению Рейтеровича, гарантии безопасности — это по сути гарантии поддержки стран Запада. Внутри НАТО страны выделяют средства на общую оборону, но есть и двусторонние контракты.

"Например, США активно работают с Польшей — полякам больше продают и поставляют. Чем больше стран подпишут гарантий для Украины, тем проще подготовиться к интеграции в Альянс. Даже если гарантии подпишут только США, Великобритания, Франция и Германия, этого достаточно для увеличения финансовой и военной помощи", — рассказал политолог.

"Израильский" вариант для Украины

Поддержка НАТО будет мощным сигналом для России — Украину никто не собирается кидать и лучше отказаться от мечтаний о сокращении объемов западной помощи для ВСУ, добавляет Рейтерович.

"Гарантии на 3-5 лет — очень правильный подход. Говорят и про израильский вариант, который не предусматривает вступления Израиля в НАТО. Сейчас Израиль готовится приобрести у США 25 истребителей F-35 за американский пакет помощи. Если такие гарантии будут для Украины, тут нет ни единого минуса", — резюмировал эксперт.

Минобороны Израиля 2 июня заявило о покупке у США третьей эскадрильи истребителей F-35 у Lockheed Martin на сумму 3 млрд долларов. Контракт профинансируют за счет пакета оборонной помощи от США.

Президент США Джо Байден подтвердил, что в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским обсуждал вопрос гарантий безопасности по "израильскому варианту" для Украины.

Вице-премьер Украины по евроинтеграции Ольга Стефанишина 9 июля заявила о пересмотре стратегии по безопасности, если на саммите в Вильнюсе никто не озвучит приглашение в НАТО.