Тайком от Украины. Венгрия проявляет "выборочный расизм" в обмене военнопленными с РПЦ, – эксперт

Спецслужбы России, по данным СМИ, готовят группу из 10-15 военнопленных из Закарпатья. Венгерская сторона хочет выставить Украину агрессором — солдат заставят говорить, что их отправили воевать против "братского народа", уверены военные эксперты.

Русская православная церковь (РПЦ) в очередной раз обсуждает с Венгрией передачу украинских военнопленных. Диалог проходит без участия и согласования с Украиной, заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) Андрей Юсов.

Источники агентства "РБК-Украина" в украинских спецслужбах говорят, что в РПЦ обсуждают визит 8-11 августа чиновников венгерского правительства.

"Цель визита — обсуждение очередного раунда передачи украинских военнопленных, имеющих "венгерское происхождение". Как и в прошлый раз, все происходит без согласования с Украиной и правовых оснований", — рассказал собеседник.

"Переговорщик" от РФ — член синода РПЦ, митрополит волоколамский Антоний (Антон Севрюк). Поиском и отбором жителей Закарпатья занимаются спецслужбы РФ и до приезда венгерской делегации надо сформировать группу из 10-15 украинских военных, добавил источник.

"Требование венгров — венгерская этническая принадлежность и знание венгерского языка. Венгры не будут принимать никого, кроме представителей венгерского национального меньшинства в Украине", — заключил собеседник.

"Выборочный расизм" Венгрии: почему Будапешт обменивается пленными за спиной Киева?

Венгерские чиновники ведут переговоры с россиянами об освобождении военнопленных по этническому принципу. Имея контакты с представителями России, венгры идут по пути "выборочного расизма", говорит Фокусу бывший заместитель главы СБУ, генерал-майор запаса Виктор Ягун.

"Будапешт использует возможности для освобождения не всех украинских военнопленных, а среди них есть раненые и беременные женщины. Они выбирают исключительно граждан Венгрии и этнических венгров. Все это называется рафинированный расизм. Такая деятельность — антиукраинская и преступная", — отметил он.

Виктор Ягун подчеркнул, что украинских военнопленных не выдают Украине, а прячут неизвестно где. Из 11 человек, которые первый раз забрали, только пятерых вернули Украине, добавил он.

"Неизвестно, что с ними происходит и где они находятся. Работают ли с ними психологи, может их там обрабатывают. Венгрия показывает, что спасает венгров. А другие граждане Украины? Их не нужно вызволять из российского плена?" — спрашивает Ягун.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и другие представители власти пока не комментировали возможный второй обмен военнопленными. В Москве также не давали разъяснений по этому вопросу.

Военный эксперт Олег Жданов уверен, что Венгрия проводит такие обмены с Россией, чтобы по просьбе Кремля сыграть роль миротворца. Украину стараются заставить выполнить условия РФ и в процессах обмена пленными.

"Была информация, что с военнопленными проведут пресс-конференцию с целью оклеветать Украину. Солдаты должны рассказать, что их тут принудительно мобилизовали и отправили воевать против России. И вот надо срочно прекратить огонь, потому что украинцы и россияне — братские народы", — прокомментировал он Фокусу.

Пленные — это живые свидетели нападения РФ, а Венгрия показывает, что Украина — якобы агрессор и заставляет воевать венгров против россиян, "братского народа", считает Жданов.

Передача военнопленных из Закарпатья происходит в обход Украины по причине того, что Киев выдвинул бы собственные условия. В Украине есть механизм обмена военнопленными без посредников — через разведку и спецслужбы, добавляет он.

"Это признанные правила на международном уровне. Украина отказалась от посреднических услуг Венгрии [при обмене военнопленными]", — резюмировал Жданов.

Напомним, что о первом тайном обмене украинскими военнопленными между Украиной и Венгрией стало известно 9 июня. Москва передала Будапешту 11 украинцев венгерского происхождения.

Украина заявила, что перевозка военнопленных украинцев из России в Венгрию — это нарушение международного права.