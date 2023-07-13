К тризубу через голову Родины-матери: эксперты рассказали, как демонтируют советский герб

Тризуб вместо советского герба на щите Родины-матери появится уже ко Дню Независимости. Стоимость строительных и монтажных работ обойдется в 28 млн грн — дешевле на 8 млн чем предполагалось ранее. Но для того, чтобы произвести демонтаж и установить украинский герб нужно "отвинтить голову" Матери.

В четверг, 13 июля, Госинспекция по архитектуре и градостроению Украины выдала разрешение на ремонт щита Родины-матери в Киеве. Это значит, что советский герб скоро заменят на украинский тризуб. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что обновление монумента произойдет ко Дню Независимости 24 августа.

"Еще раз напомню основной важный пункт проекта: привлечено ноль средств из бюджета, деньги на восстановление исторической справедливости собраны исключительно от крупного бизнеса, который хочет быть причастным к большому во всех смыслах проекту. Стоимость проекта – 28 млн грн. Это гораздо меньше, чем просчитывали ранее", — сообщил Ткаченко.

По подсчетам экспертов, предполагалось что на строительные и монтажные работы по замене герба понадобится по меньшей мере 36 млн грн. А демонтаж советской и установление украинской символики произойдет не раньше конца весны — начала лета следующего года. Такие сроки называли потому, что единственный возможный вариант ремонта щита пролегает через голову Родины-матери — именно там находиться выдвижной кран.

В Украинском институте стальных конструкций им. Шимановского рассказали Фокусу, что до прошлого года у специалистов даже не было подтверждения, что кран действительно там находится. Считалось, что он был уничтожен при монтаже монумента. В действительности в 1981 году рабочие не успели его достроить до приезда московской делегации, поэтому просто покинули конструкцию.

Подъемный кран был обнаружен при проведении технического обследования внутри статуи, который институт проводил в ноябре — декабре прошлого года.

В мае Александр Шимановский, генеральный директор Украинского института стальных конструкций им. Шимановского говорил Фокусу, что кран нужно буквально достроить. И только после этого появится возможность проводить работы по демонтажу советского герба. На момент разговора, проектной документации по ремонту крана еще не было, ее должны были закончить к началу июля, и уже после закупить оборудование и материалы и приступить к ремонтным работам.

Но если Александр Ткаченко объявил о том, что герб заменят уже к концу августа, означает ли это, что кран так быстро достроили или все же нашли другой способ установки украинского тризуба — пока не ясно.

Напомним, в августе 2020 года Фокус также рассказывал, почему возникли проблемы с декоммунизацией Родины-Матери.