Тризуб на Родине-Матери: сколько стоит замена символики и когда начнутся работы на статуе

Министр культуры Александр Ткаченко анонсировал смену герба на монументе в Киеве, но не рассказал детали. Фокус побеседовал с Украинским институтом стальных конструкций им. Шимановского, где готовят проектную документацию, о стоимости замены символики и технической стороне выполнения работ на высоте 92 метров.

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Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко на прошлой неделе заявил, что на Родине-Матери заменят герб СССР украинским тризубом. Разговоры об этом ведутся уже давно. В 2016 году даже состоялось расширенное совещание с участием представителей Музея истории Украины во Второй мировой войне, на балансе которого находится монумент, Института электросварки им. Патона НАНУ и профессиональных экспертов, на котором как раз обсуждали проблему демонтажа советской символики, но дальше этого дело не пошло.

В недавнем интервью агентству "Укринформ" Юрий Савчук, гендиректор музея-балансодержателя, говорил, что замена герба на щите — важная задача, но она "отдвинулась вниз".

"Она отодвинулось вниз, не знаю на сколько позиций, потому что в нынешних условиях уже не может идти речь только о гербе. Речь идет о переосмыслении деятельности музея, его постоянной экспозиции, всего мемориального комплекса, архитектурных решений", — рассказывал он.

Разговоры о демонтаже герба СССР ведутся уже давно Фото: Апостроф

Разговор с Савчуком был опубликован 2 мая, а это значит, что даже сейчас в музее нет конкретных планов и информации о замене символики на монументе.

Уточнить эту информацию у самого гендиректора Фокусу не удалось, он находится в командировке. Однако мы побеседовали с Украинским институтом стальных конструкций им. Шимановского, где готовится проектная документация будущих работ.

Кран в голове Матери

Когда в прошлые годы поднималась дискуссия по поводу замены тоталитарной символики на статуе Родины-Матери, то нередко вставал вопрос сложности проведения таких инженерных работ на высоте 92 метров.

Николай Черномыз показывает отчет по обследованию монумента, который провели в конце прошлого года

Так, в 2021 году внук соавтора монумента скульптора Василия Бородая, которого также зовут Василий Бородай и который так же, как и дед, является скульптором, в интервью газете "Сегодня" предостерег, что демонтировать герб и не повредить саму статую невозможно, потому что руки держатся на специальном противовесе. "Если снимать ту [руку], что со щитом, нарушится баланс другой – с мечом. Если же снимать с руки только щит (он крепится на специальной дуге), это может вызвать обрушение самой конструкции", — говорил он.

Доктор технических наук Александр Шимановский, генеральный директор Украинского института стальных конструкций им. Шимановского, опровергает заявление Бородая. По его словам, никаких технических проблем с выполнением работ по демонтажу советского герба нет. Хотя бы потому, что ни руки, ни щит снимать с монумента не надо.

Дело в том, что внутри головы Родины-Матери находится грузоподъемное устройство, то есть специальный кран, поднимающийся снаружи. На самом щите для проведения работ разместится монтажная люлька, в которой будут находиться специалисты.

Как объясняет Николай Черномыз, заместитель гендиректора по изготовлению и монтажу металлоконструкций института Шимановского, до прошлого года у специалистов даже не было подтверждения того, что кран там действительно находится. К примеру, еще в 2021 году издание "Радио Свобода" писало, что кран был уничтожен.

"Для монтажа монумента использовали уникальный кран, который уничтожили, поспешно порезав на части, потому что не успевали демонтировать перед приездом на открытие монумента в 1981 году генерального секретаря КПСС Советского Союза Леонида Брежнева", — говорилось в статье.

В институте рассказывают, что кран в 1981 году, напротив, не успели достроить до приезда московской делегации, поэтому просто бросили его.

Внутри головы монумента находится подъемный кран.

По словам Черномыза, специалисты не смогли найти в музее-балансодержателе никакой документации по крану. Его обнаружили уже при проведении технического обследования внутри статуи, проводимого институтом по заказу в ноябре-декабре прошлого года.

Чтобы выполнить работы по замене символики, предварительно нужно отремонтировать (собственно — достроить) сам кран. Министерство культуры уже заключило договор с институтом по изготовлению проектной документации на ремонт устройства.

Сколько стоит замена символики на Родине-Матери?

В феврале 2018 года телеканал ТСН со ссылкой на экспертов сообщал, что демонтаж герба СССР обойдется в 500 тыс. грн, а его замена на другую символику обойдется в 8 млн грн.

Украинская символика должна полностью перекрыть место демонтажа герба

Шимановский утверждает, что сегодня о таких суммах речь уже не идет. По его словам, стоимость изготовления проектной документации на ремонт крана и замену национальной символики составляет 2,5 млн. грн.

Строительные и монтажные работы в общей сложности обойдутся примерно в 36 млн грн.

Сколько времени нужно для замены символики?

Как объясняет Черномыз, согласно условиям договора у института есть два месяца на изготовление проектной документации по ремонту грузоподъемного устройства, то есть к июлю проект уже должен быть готов.

Ни одно изображение тризуба еще не согласовано, сообщают в институте

После этого подрядная организация должна закупить оборудование и материалы и приступить к ремонтным работам.

"Но сейчас никто не сможет сказать, сколько времени у них на это уйдет. Возможно, месяца три — это и сам ремонт, и испытание, и сдача крана в эксплуатацию", — говорит замгендиректора.

Если весь процесс пройдет нормально и осенью кран будет готов, то демонтаж советского герба и установление украинской национальной символики начнется в конце весны – начале лета следующего года. В холодные сезоны проведение таких работ невозможно – на высоте 92 метров это просто опасно. Для этого нужна теплая погода без ветра, объясняет Черномыз.

При идеальном сценарии декоммунизация Родины-Матери должна завершиться ко Дню независимости 2024 года.

"Они [Минкульт] хотели все поменять уже к 24 августа этого года, но никакие документы еще не утверждены", – добавляет эксперт.

Расположение подъемного устройства в отношении щита Родины-Матери

Чем заменят герб СССР на монументе?

По мнению некоторых украинских экспертов, идея с заменой герба СССР на тризуб — не самая лучшая. Об этом, например, в интервью NV говорила Екатерина Липа, искусствовед и историк архитектуры.

"Это хуже всего, что можно придумать. Нельзя смешивать с тоталитарным символом символику современной Украины. Мы таким образом подключаем к сегодняшней антикоммунистической идеологии коммунистический символ. Хотя герб очень мозолит глаза, и если бы можно было его убрать, было бы очень неплохо", — прокомментировала она.

Аналогичное мнение в разговоре с Фокусом высказал и Сергей Целовальник, главный архитектор Киева в 2010-2015 гг. Он уверен, что раньше или позже будет принято решение о демонтаже всего монумента, поэтому не стоит торопиться с установкой украинской символики на нем, чтобы потом "не было коллизии".

"Снесут не сейчас, а со временем, когда все осознают, что паллиатив в виде замены одного герба на другой — это все равно как мазать зеленкой прыщи, когда нужна хирургическая операция", — комментирует архитектор.

По мнению Целовальника, музей истории Украины во Второй мировой войне нужно оставить, а саму скульптуру убрать, сделав на этом месте парк.

Украинцы проголосовали за сохранение монумента, но требуют убрать герб СССР

Следует напомнить, что за идею с установлением тризуба проголосовали украинцы в "Дії" в июле прошлого года. В опросе приняли участие около 780 тыс. человек, и 85% из них проголосовали за украинскую национальную символику вместо советского герба.

Результаты опроса в "Дії"

Впрочем, Николай Черномыз отмечает, что окончательного решения о том, что именно будет на щите, пока нет. Он показывает изображения тризуба, которые предлагались еще с 2015 года, размер — 8 на 12 метров. Но до сегодняшнего дня дизайн символики для монумента не согласован, поэтому сказать достоверно, что на самом деле будет на щите Родины-Матери сейчас невозможно.

Напомним, в августе 2020 года Фокус также рассказывал, почему возникли проблемы с декоммунизацией Родины-Матери.