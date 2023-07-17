Через Мариуполь или Бердянск: как взрыв на Крымском мосту ударил по логистике армии РФ

Не смотря на то, что удар по Крымскому мосту пришелся по автомобильному полотну и железнодорожное сообщение никак не пострадало, российская армия все же ощутит трудности с доставкой военного груза. Часть техники оккупанты будут возить по автопереходам на востоке Украины. Другой популярный маршрут — морем в Бердянский порт.

В результате взрыва возле 145-й опоры Крымского моста 17 июля, разрушена часть автомобильного полотна. Движение по мосту и паромное сообщение между Крымом и Кубанью приостановили. При этом железнодорожное сообщение не пострадало и, как заявляют оккупационные власти, продолжает работать в штатном режиме.

Полковник запаса ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев полагает, что разрушение моста, так или иначе, но скажется на логистических возможностях ВС РФ в Крыму.

"Военную технику и грузы для ВС РФ доставляли по железной дороге. В любом случае автополотно придется ремонтировать. Для этого надо перегораживать переправу. Часть трафика пойдет по оккупированным территориям Донецкой и Запорожской областей. Задача максимального ослабления военной логистики пока не реализована", — прокомментировал эксперт Фокусу.

Кроме этого, сегодня, 17 июля заканчивается срок действия "зерновой сделки". В Кремле отказались ее продлевать из-за якобы невыполнения условий Меморандума Россия-ООН в рамках стамбульских договоренностей.

"Возможно, этим подрывом враг осуществил провокацию. Москва решила, как говорится, сжечь все мосты, чтобы не продлевать "зерновую сделку". Хотя процессом управляет Турция. Если Реджеп Эрдоган говорил, что черноморская инициатива продлится, то Черноморский флот не пойдет на боевые действия с турецкими ВМС", — заметил Селезнев.

Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в разговоре с Фокусом подчеркивает, что Крымский мост — далеко не единственная транспортная артерия для российской армии, и на данный момент, дорога на мосту перебита лишь в одном направлении.

В результате удара в октябре 2022 года железная дорога на Крымском мосту работает лишь в реверсном формате. Россия использует множество ж/д путей и автопереходов на Донбассе. Еще один популярный маршрут — морем в Бердянский морской торговый порт, указал аналитик.

"В Херсонскую и Запорожскую области военные товары доставляли грузовиками через Джанкой. В Мариуполе была дорога от Волновахи до Мелитополя. Нельзя сказать, что нанесен критический удар по логистике армии РФ, но поставки грузов военного назначения не будут столь быстрыми", — заключил Нарожный.

Удар по Крымском мосту: это мог быть и иранский дрон Shahed

Российская сторона обвинила в атаке по Крымскому мосту Силы обороны Украины. По версии пропагандистов, взорвался один из водных дронов ВСУ внешне похожий на гидроцикл с взрывчаткой внутри.

А глава пресс-центра командования "Юг" Наталия Гуменюк заявила, что взрывы на Крымском мосту — это провокация россиян на фоне пролонгации "зерновой сделки". Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР МО) отказалось комментировать атаку. Спикер ГУР МО Андрей Юсов лишь вспомнил слова руководителя ведомства Кирилла Буданова, который говорил, что Крымский мост – это лишняя конструкция на полуострове.

"Украинская правда" ссылаясь на свои источники сообщает, что эта атака — совместная спецоперация СБУ и Военно-морских Сил. Мост был поврежден надводными дронами, указали собеседники УП.

"Дойти до моста было сложно, но в конце концов это удалось сделать", — заявил один из них.

Еще одна версия — в Крымский мост мог попасть иранский дрон Shahed. Россияне запускают их по Украине с города Приморск-Ахтарск в Краснодарском крае.

"Шахед" мог "устать" и мог упасть на опоры Крымского моста. Такая версия имеет право на жизнь. Украинские военные не будут бить по тому объекту, где находятся гражданские", — заметил он.

Фокус ранее писал, что у ВСУ есть на вооружении морские дроны, которые могут управляться по спутниковым и радиоканалам. В случае атаки по Крымскому мосту беспилотиками надо пролететь сотни морских миль вокруг Крыма.

Аналитики платформы Defence-ua указывали, что россияне могли "проспать атаку" катеров-камикадзе по Крымскому мосту из-за их малозаметности и бесшумности.