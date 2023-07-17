Тихие и незаметные: какие дроны из Украины могли ударить по Крымскому мосту

ВСУ постоянно развивает сегмент ударных беспилотных катеров, поэтому оккупантов ждут еще много "сюрпризов", считают аналитики.

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Сегодняшний удар по "Крымскому мосту" в ГУР прокомментировали словами Кирилла Буданова о том, что "эта конструкция там лишняя", по сути намекнув, что операция проведена ВСУ, сообщает Defence-ua. И хотя остается неизвестным, за счет чего удалось обрушить 145-ю опору моста, эксперты сайта уже делают предположения о моделях катеров-камикадзе, с помощью которых это удалось осуществить.

По данным пропагандистских СМИ России, атаки были проведены модернизированными гидроциклами со взрывчаткой или катерами с увеличенными до 500 кг боезапасом. А так называемые российские "военкоры" считают, что это были те же катера, что ударили по кораблю "Иван Хурс".

По мнению экспертов сайта, если сегодня по "Крымскому мосту" били именно катера-камикадзе, то это уже четвертый тип модернизации и улучшения подобного оружия украинцами. Defence-ua приводит изображение подобных автономных катеров, которые использовались в прошлом году и используются сегодня, при атаке на тот же "Иван Хурс".

Иллюстрация эволюции катеров-камикадзе, котрыми ВСУ бьет на море оккупантов Фото: HI Sutton

По мнению экспертов сайта, оккупанты "проспали атаку" катеров-камикадзе благодаря их совершенствованию в плане малозаметности и бесшумности. Для выхода на объект атаки морские беспилотники могли идти специально на малой скорости и в малошумном режиме.

Так же отмечается, что по сравнению с предыдущими дизель-электрическими катерами "Варшавянка" (проект 636.6) новые беспилотные морские боеприпасы имеют длину корпуса всего 5 метров, что делает их почти невидимыми особенно ночью. Возможно, что конструкторы оснастили новые лодки малошумным, но скоростным водометным двигателем, которые разгоняет катер-камикадзе до 80 км/ч.

Факт владения таким типом оружия дает Украине дополнительную инициативу при войне на море, утверждают в Defence-ua. Но одновременно темпы производства новых катеров-камикадзе могут как раз лимитироваться именно темпами производства (или закупок за рубежом) тех же водометных силовых установок.

Ранее Фокус рассказывал, о ситуации на "Крымском мосту": там обрушилась опора, образовались многокилометровые пробки, а оккупанты обвиняют Украину в теракте.