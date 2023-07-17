Обвал Крымского моста: операторы могли управлять морскими дронами по спутнику, – эксперт

ВС РФ часто хвастались надежной защитой морской переправы на базе ЗРК С-400 "Триумф" и "Панцирь С-1". При этом, по версии россиян, удар по Крымскому мосту нанесли модернизированными плавающими дронами на базе гидроциклов. Фокус разбирался, как беспилотники обошли российские системы ПВО.

Российская сторона обвинила Силы обороны Украины в атаке по Крымскому мосту утром 17 июля. Пропагандисты высказали точку зрения об ударе ВСУ водными дронами, которые внешне похожи на гидроцикл со взрывчаткой.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) заявил, что два беспилотных надводных аппарата атаковали Крымский мост в 3:05. Российские силовики возбудили уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт).

РосСМи указывают, что украинские беспилотники самолетного типа якобы атаковали Севастополь менее чем за сутки до "ЧП на Крымском мосту".

"По нашей информации, вчера утром один БПЛА попал по медицинскому центру Medical On Group в Гагаринском районе города, а другой был сбит военнослужащими Черноморского флота в районе Монастырского шоссе", — пишет медиа Mash.

Сотни морских миль до Крымского моста: мог ли быть дрон из Украины?

Обломки водных мотоциклов, как заявляют в Следкоме РФ, нашли 17 июля возле 145-й опоры Крымского моста. Если морские дроны действительно запускались украинскими военными, они должны были бы преодолеть сотни морских миль вокруг Крыма, отметил в разговоре с Фокусом полковник запаса ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев.

"Я даже не знаю, какой запас хода должен быть у таких дронов. Поэтому в данной ситуации роспропаганда могла ошибиться. Много инфошума и тумана, поэтому я бы подождал с выводами", — подчеркнул он.

Селезнев добавил, что ВСУ получали партию морских дронов от Великобритании. Военно-морские силы Украины 30 июня этого года отчитывались об учениях с подводными дронами на военных маневрах Sea Breeze у берегов Шотландии.

Гидро-акустическая команда украинских специалистов запускала тогда дистанционные подводные дроны "Sea Fox" и Сharly. Возможно, предоставленные Британией морские дроны использовали для ударов по базе Черноморского флота РФ в Севастополе, отмечает военный.

"Вероятно, есть и национальные разработки [морских дронов]. Применялись ли они на практике — данных немного. Есть разные бизнес-проекты и совместные проекты предприятий европейского и украинского ВПК", — уточнил Селезнев.

Морской дрон управляется по спутнику из любой точки мира

Британский независимый аналитик H.I. Sutton (Саттон), изучающий подводные лодки, в марте 2023 года писал о новом морском дроне, разработанном в Украине. По его оценкам, данный аппарат применяли для атаки на военные корабли в Севастопольской бухте 22 марта.

Саттон утверждал, что разработкой аппарата занимался украинский виртуальный банк Monobank. Военнослужащий и основатель проекта A.Drones Юрий Касьянов допустил, что надводные дроны с взрывчаткой могут управляться операторами по спутниковым и радиоканалам.

Дроны могут иметь свои средства навигации, чтобы оператору было легче достичь цели.

"Технологии так называемых водных мотоциклов и морских дронов хорошо известны, ничего сверхъестественного в них нет. Иран активно применяет такую технику на море и атакует танкеры. Турция и США производят их серийно", — рассказал Касьянов Фокусу.

Расстояние для запуска морских дронов, по словам специалиста, зависит от запаса хода лодки и процесса управления.

"Управление может быть автономным. Дрон идет по маршруту, но в таком случае страдает точность наведения. Или оператор управляет по спутниковому каналу связи из любой точки мира. Если это радиоканал, то зона прямой видимости зависит от связи с кораблем-носителем или воздушным дроном-ретранслятором сигнала", — поясняет специалист.

По мнению Касьянова, в случае с утренней атакой по Крымскому мосту могли применяться разные средства поражения. При массированной атаке больше шансов преодолеть систем ПВО и надводной защиты моста. Самый эффективный вариант — применение морских и воздушных дронов, заключил Касьянов.

Напомним, что росСМИ писали об ударе по Крымскому мосту модернизированными плавающими дронами, которые ВСУ якобы собрали на базе гидроциклов.

Взрывы на Крымском мосту прозвучали рано утром 17 июня. Российская сторона сообщала о погибших и пострадавших гражданских.