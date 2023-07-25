Украина без женщин. Потеря населения обойдется в 113 млрд гривен ВВП за 10 лет, – эксперты

После начала большой войны около 70% покинувших Украину — трудоспособные женщины. Западные экономисты считают, что они сыграют ведущую роль в восстановлении экономики. Если их не вернуть, Украина может потерять более 100 млрд долларов ВВП.

В Украину необходимо вернуть 4,5 миллиона человек в течение следующего десятилетия. Без этого невозможно отстроить страну и обеспечить увеличение экономических показателей в пределах минимально необходимых 7% в год, говорится в прогнозах Министерства экономики Украины.

Главным демографическим вызовом стал выезд миллионов украинцев за границу, мобилизация и трудовая миграция. Результаты соцопросов показывают, что около половины беженцев после победы над Россией не хотят возвращаться домой.

По оценкам Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с начала полномасштабного вторжения России в Европе зарегистрировали 8,05 млн украинских беженцев.

Больше всего украинских беженцев, по данным управления ООН, приняла Россия (около 2,8 млн человек). Вероятно, туда переехали люди из восточной части Украины. На втором месте — Польша, к началу апреля 2023 года там зарегистрированы более 1,58 млн беженцев.

Россия приняла около 2,8 млн беженцев из Украины. Источник инфографики – DW

Крах экономики: Украина теряет сотни миллиардов ВВП из-за оттока населения

Аналитики ОО EasyBusines и Центр экономического восстановления подсчитали, что без эффективной госполитики по возвращению мигрантов Украина за десять лет потеряет до 113 млрд долларов ВВП.

По словам советника по вопросам банков и финансов CASE Ukraine, экс-заместителя главы департамента финстабильности НБУ Евгения Дубогрыза, есть прямая связь между людьми и экономикой страны. В Катар и ОАЭ сначала приезжали люди и уже потом заходили деньги, провел он аналогию.

В прошлом году ВВП Украины упал на 25%, за счет утраты четверти населения страна потеряла четверть ВВП, рассказал Фокусу специалист.

"Если эти люди не вернутся, ВВП окажется на уровне 3/4 от довоенного. При продолжении тенденции показатель уйдет вниз. Госполитики по возврату украинцев нет, государство отпугивает выехавших. Власти должны показать, что внутренние переселенцы и уехавшие в Европу — это не враги и конкуренты, а помощники", — добавил он.

Возврат людей — основной фактор экономического восстановления и развития страны. Украина должна войти в первую пятерку стран по простоте ведения бизнеса, полагает директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин.

Как отметил аналитик в беседе с Фокусом, при массовом оттоке населения, налоговая нагрузка на бизнес сильно вырастет. Потеря человеческого капитала вызовет падение уровня потребления и перекос на рынке труда — число работающих будет меньше чем получающих пособия из бюджета

Получим 20 млрд долларов в год: экономисты призывают вернуть женщин

Мужчинам запретили выезжать из Украины, поэтому до 70% беженцев — это женщины. Среди взрослого населения гендерная диспропорция еще больше, писало агентство Bloomberg. Западные экономисты считают, что для восстановления экономики Украины нужно сосредоточиться на возврате выехавших женщин.

"Если не 2,8 млн женщин трудоспособного возраста не вернутся, Украина потеряет 10% годового довоенного валового внутреннего продукта. Это 20 млрд долларов в год при самом плохом сценарии. Такие деньги легко перевесили бы четырехлетний пакет помощи Украине от Европейского Союза на 12,5 млрд евро ежегодно", — подсчитал специалист отдела Bloomberg Economics Александр Исаков.

В анализе Bloomberg говорится об отсутствии гарантий возврата беженцев после большой войны. После окончания последней войны в Боснии в 1990-х годах лишь через десять лет половина из двух миллионов беженцев и внутренне перемещенных лиц вернулись домой.

Исаков предполагает, что если Украина вернет половину беженцев, страна получит около 10 млрд долларов в год и рост в 5% ВВП.

Без женщин в Украине назревает серьезный демографический кризис. Также во время войны украинцы боятся планировать и рожать детей. Завотделом исследований демографических процессов Института демографии и социальных исследований НАН Украины Ирина Курило в общении с Фокусом назвала негативные тенденции по рождаемости в Украине с 2022 года.

Если в 2021-м женщина в среднем рожала одного ребенка, то в 2022-м году показатель был на уровне 0,7-0,8 (специальные демографические показатели, — ред.). По словам специалиста, для простого восстановления поколений, женщина должна родить минимум 2 детей.

"Прирост населения будет зависеть от продолжительности войны и послевоенной ситуации. Нужно смотреть, какой процент беженцев фактически вернется в Украину. Есть вариант, при котором воссоединение семей пройдет не в Украине", — пояснила демограф.

Фокус ранее писал, что Германия приняла больше беженцев из Украины, чем другие страны ЕС. Из-за притока беженцев в стране резко увеличилось количество открытых вакансий.

Переехавшие в Великобританию украинки ранее жаловались на то, как им не выплачивают деньги за выполненные работы. Женщины становились жертвами эксплуатации в секторе уборки и гостиничного бизнеса — их увольняли без выдачи зарплаты.