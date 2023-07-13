Почти половина беженцев из Украины хочет остаться в Германии: результаты опроса

Только 3% украинских женщин, которые приехали в Германию после полномасштабного вторжения, работают. Что касается мужчин с детьми, то 23% из них трудоустроились.

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В Германии хотят остаться почти половина беженцев из Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который совместно провели Немецкий институт экономических исследований, Институт исследований занятости, Министерство по делам миграции и беженцев ФРГ и Федеральный институт демографических исследований. Результаты социсследований опубликовало издание Reuters.

Отмечается, что из более 1 млн беженцев из Украины, которых приютили в Германии, не хотят возвращаться в Украину 44%. Это количество выросло на 5% по сравнению с результатами опроса, проведенного в конце лета 2022 года. Тогда таких граждан было 39%.

При этом 18% из числа опрошенных уже трудоустроились. Прошлым летом работающих украинцев было 17%.

Этому способствовало то, что три четверти беженцев посещали курсы немецкого языка или уже закончили их.

Опрос показал, что женщинам с маленькими детьми трудно найти работу. Половина украинок приехала в Германию с детьми и имеют как минимум одного ребенка.

Сейчас только 3% женщин с маленькими детьми имеют работу. Все потому, что у них нет партнера, а значит помощи. 23% мужчин с маленькими детьми работают, поскольку, как правило, имеют партнера.

Напомним, что в Украине обнародовали результаты опроса населения относительно вступления страны в НАТО. Они, в частности, показали, что украинцы не готовы уступать НАТО гарантии безопасности.

Ранее сообщалось, что в США за месяц резко выросло количество сторонников предоставления Украине оружия . Опрос показал, что 76% респондентов считают, что вооружение Украины демонстрирует Китаю и другим соперникам решимость США.