Майже половина біженців з України хоче залишитися у Німеччині: результати опитування

Лише 3% українських жінок, які приїхали до Німеччині після повномасштабного вторгнення, працюють. Щодо чоловіків з дітьми, то 23% з них працевлаштувалися.

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У Німеччині хочуть залишитись майже половина біженців з України. Про це свідчать результати опитування, яке спільно провели Німецький інститут економічних досліджень, Інститут досліджень зайнятості, Міністерство у справах міграції та біженців ФРН та Федеральний інститут демографічних досліджень. Результати соцдосліджень опублікувало видання Reuters.

Зазначається, що з понад 1 млн біженців з України, яких прихистили у Німеччині, не хочуть повертатися до України 44%. Ця кількість зросла на 5% порівняно з результатами опитування, проведеним наприкінці літа 2022 року. Тоді таких громадян було 39%.

При цьому 18% з числа опитаних вже працевлаштувалися. Минулого літа працюючих українців було 17%.

Цьому сприяло те, що три чверті біженців відвідували курси німецької мови або вже закінчили їх.

Опитування показало, що жінкам з маленькими дітьми важко знайти роботу. Половина українок приїхала до Німеччини з дітьми і мають щонайменше одну дитину.

Зараз лише 3% жінок з маленькими дітьми мають роботу. Все через те, що в них немає партнера, а отже допомоги. 23% чоловіків з маленькими дітьми працюють, оскільки, як правило, мають партнера.

Нагадаємо, що в Україні оприлюднили результати опитування населення щодо вступу країни в НАТО. Вони, зокрема, показали, що українці не готові поступатися НАТО гарантіями безпеки.

Раніше повідомлялося, що у США за місяць різко зросла кількість прихильників надання Україні зброї. Опитування показало, що 76% респондентів вважають, що озброєння України демонструє Китаю та іншим суперникам рішучість США.