У США за місяць різко зросла кількість прихильників надання Україні зброї, – опитування

Переважна більшість американців схильні підтримати на президентських виборах у США наступного року кандидата, який продовжить військову допомогу Україні.

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Переважна більшість американців й надалі підтримує надання Україні зброї та вважає, що потрібно більше озброєння для захисту від повномасштабного вторгнення від Росії. Про це інформує Reuters.

У такий спосіб, на думку громадян США, їхня країна засвідчує підтримку. Це знак Китаю та іншим суперникам США, який демонструє бажання захищати їхні та союзницькі інтереси.

У США за один місяць різко зросла підтримка надання Україні зброї — з 46% до 65%. Постачання зброї підтримують 81% демократів, 56% республіканців і 57% незалежних.

Опитування показало, що 76% респондентів вважають, що озброєння України демонструє Китаю та іншим суперникам рішучість США. Це нібито ознака того, що США мають "волю і здатність захищати свої інтереси та інтереси союзників".

Підтримка зросла, настільки, що переважна більшість американців – 67% і 73% відповідно – більш схильні підтримати на президентських виборах у США наступного року кандидата, який продовжить військову допомогу Україні. Також це стосується й підтримки НАТО.

У виданні зазначили, що опитування відбулось через кілька днів після того, як керівник приватної військової компанії "Вагнер" Євгеній Пригожин розпочав, а потім скасував заколот через критику російського військового керівництва. Ймовірно, слабкість Росії підштовхнула американське суспільство до відповідної оцінки.

Опитування пройшло в онлайн режимі. Участь у заході Reuters/Ipsos взяли 1004 повнолітніх респондентів по всіх штатах США, зокрема 400 демократів і 383 республіканців. Похибка вимірювання становить близько 4% в обидва боки.

Нагадаємо, 28 червня дані опитування Russian Field показали, що у Росії різко зменшилася кількість прихильників війни. У червні 2023 року 35% респондентів заявили, що не підтримують дії влади та закликали припинити бойові дії.