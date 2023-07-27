Жесткая зима в Украине. Экономисты прогнозируют взлет цен на генераторы, свечи и аккумуляторы

Зимние блэкауты в украинских городах неизбежны, даже если Россия не применит массированные ракетные удары. Простой дизельный генератор сейчас стоит около 20 тысяч гривен, но в конце осени цена дойдет до 25 тысяч. Спрос на генераторы, пауэрбанки и другие энерготовары увеличится до 20%, подсчитали экономисты.

Зима в Украине будет жесткой. Российские войска нанесли сильный урон энергосистеме, поэтому восстановление даже половины мощностей до начала нового отопительного сезона под вопросом, уверены энергоэксперты.

Прогнозируются повторные массовые отключения света и тепла при отсутствии новых ракетных ударов ВС РФ. Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко прямо сказал о сильной уязвимости украинской энергосистемы к блэкаутам.

Специалисты советуют готовиться уже сейчас — покупать генераторы, пауэрбанки, устройства бесперебойного питания, свечи и другие энерготовары.

Опрошенные Фокусом экономисты считают, что ажиотажа на генераторы и аккумуляторы уже не будет. Экономист Андрей Новак прогнозирует подорожание техники на уровне 15-20%.

Средняя цена обычного дизельного генератора сейчас находится в пределах 20 тысяч гривен, бензинового — 13-15 тысяч. В конце осени их стоимость может дойти до 25-18 тысяч гривен.

"Традиционно перед новым отопительным сезоном спрос на генераторы, свечи и аккумуляторные лампы в условиях массовых отключений света вырастет. В прошлый отопительный сезон многие украинцы уже запаслись техникой и в этом году паники на рынке не будет. Некоторую реакцию вызовут сообщения властей о тяжелой зиме", — прокомментировал Новак Фокусу.

Закупки генераторов и павербанков перед зимой: бежать ли в магазины?

В цене будут солнечные батареи и аккумуляторные лампы китайского производства. Прошлый сезон и блэкауты, по мнению Новака, застали украинцев врасплох — не было достаточного количества товаров на рынке.

"Рынок перенасытился, дефицита энерготоваров нет. Год назад генераторы тяжело было достать даже за границей. Курс гривны почти год стабилен, поэтому скачка цен из-за импорта ждать не стоит", — заверил он.

Экономический эксперт, аналитик Борис Кушнирук призывает украинцев готовиться к зиме по мере поступления проблем и не скупать хаотично энерготехнику.

"Ажиотажный спрос возможен при сильных проблемах. Если их удастся решить, в том числе за счет работы украинских ПВО, цены существенно не вырастут. Народ отреагирует на ситуацию по факту. Продавцы тоже в сложном положении. Оптовая закупка может сделать их банкротами — продавать придется себе в убыток", — сказал Кушнирук.

По словам экономиста, Нацбанку лучше проводить медленную девальвацию гривны, а не держать курс и резко его опускать.

"Прогнозированная ситуация возможна при колебании курса в пределах 1% в месяц. Рост цен из-за импорта не будет, на пауэрбанки вряд ли вырастит цена на внешнем рынке", — подытожил эксперт.

Фокус в отдельном материале анализировал, насколько украинская энергосистема готова к зиме после масштабных ракетных атак. В Укрэнерго заявили о выполнении 60% запланированных ремонтных работ.

Энергоэксперты ранее предупреждали украинцев о весьма сложной зиме 2023-2024 годов. Ракетные удары армии РФ разрушили много оборудования энергетической инфраструктуры, ее невозможно восстановить за год.