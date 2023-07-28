Донаты под колпаком: обяжут ли волонтеров платить налоги за сборы на ВСУ

Военные и гражданские, собирающие помощь для боевых подразделений, будут отчитываться за доходы. Проблемы возможны при закупках оптики, маскировочных сеток и товаров, которые идут крупными партиями, уверены экономисты.

Налоговики взялись за легализацию доходов волонтеров. В планах — ввести налогообложение на донаты для ВСУ. Зарегистрированные в реестре волонтеров до 1 января 2023 года освобождаются от налогообложения за все собранные донаты с 24 февраля прошлого года. Таким лицам нужно подтверждать расходы на волонтерскую помощь.

Те, кто не внес себя в реестр волонтеров до 1 января 2023 года обязан подавать налоговую декларацию и платить 19,5% налога (18% налога на доходы физических лиц и 1,5% военного сбора) из собранных средств.

Главный вопрос: как быть собирающим деньги для украинских военных на личную карту? Налоговая не учла случаи, когда военные или простые украинцы собирают помощь на карточки, чтобы обеспечить жизнедеятельность подразделений на фронте.

Минфин легализует волонтерство

Министр финансов Украины Сергей Марченко 1 июня этого года рассказывал, что волонтерская помощь не облагается налогом согласно законодательству страны. По словам чиновника, были предложения по включению дронов в перечень товаров, которые могут предоставлять волонтеры.

Марченко объяснил, как официально подтвердить волонтерскую деятельность. Минфин ведет реестр волонтеров, в котором насчитывается около 5 тысяч зарегистрированных организаций, помогающих армии.

"Если человек не зарегистрировался, а провел сбор, он должен зарегистрироваться. Это очень простая процедура и занимает один день. Сегодня нет проблем со сбором средств, но в будущем все может измениться. После окончания боевых действий кто-нибудь может задать определенные вопросы", — заметил глава министерства.

С юридической точки зрения Марченко рекомендовал гарантировать возможность работать в легальном поле.

Проблемы с терминалами Starlink и FPV-дронами

Проблему налогообложения волонтерской деятельности поднимала волонтер Любовь Шипович. Зарегистрированные волонтеры, собирающие чеки, запросы и акты от военных, обязаны платить налоги в случае покупки товара, который отсутствует в перечне постановления Кабинета Министров Украины № 112 за 2016 год.

В этом документе нет обычных и FPV-дронов, антидроновых ружей, пультов, очков, терминалов Starlink и еще десяток технологических товаров. Минсоцполитики отправило проект постановления на согласование в другие министерства.

"Не прошло и месяца, ответы пришли от всех министерств. Сюрприз – Минфин считает, что бюджет очень сильно пострадает, если с волонтеров не брать налоги", — указала Шипович.

Налоговая служба с 1 августа посчитает все платежи на карты признаком дохода, говорит Фокусу директор общественной организации "Бизнес Хэлп" Оксана Згурьева. Физлицам придется доказывать, что эти средства не являются личным доходом.

Реестр волонтеров предполагает открытие отдельной карты, но есть нюансы. Суммы поступлений не признаются доходом, если есть документальное подтверждение целевых трат. Что делать с накопленными и не потраченными суммами на картах — тоже вопрос, ведь налоговики не выработали рабочий механизм, добавила специалист.

"Один считает Starlink целевым товаром для ВСУ, другой скажет — купил для себя. Это же не военная амуниция. Сюда относятся маскировочные сетки, термо-нагревательные элементы для одежды, которые заказывались в больших партиях. В перспективе возможны неоднозначные трактования", — предупредила Згурьева.

Проблемы могут быть с некоторыми видами оптики и зимней одеждой. Летом на фронте потребности в средствах от ожогов и насекомых, а также препаратах от аллергии. Продавцы не всегда дают правильные документы по итогам закупок и налоговая оценит такие перечисления как неподтвержденный доход, рассказала директор организации.

Крупные волонтерские фонды, по ее словам, попадают под законодательство о неприбыльных организациях. Фонды собирают средства на расчетные счета и у юрлиц налоговый анализ прозрачнее. Вопросы будут в перерасчете денег на ФЛП, который выходит из поля зрения финмониторинга.

Напомним, что во Львове исчез контейнер с гуманитарной помощью, который отправили США в Украину в октябре 2022 года. Посылка состояла из противогазов, спальных мешков, зимней формы и почти 10 тысяч военных аптечек IFAK.

Фокус уже писал, что после большой войны с РФ в Украине появятся ветеранские и волонтерские политпроекты. Ветеранский проект может быть реинкарнацией "Народного фронта".