В Львове исчезла поставка гуманитарной помощи из США на сумму 33,6 млн гривен, — расследование

После растаможки груза на украино-польской границе он таинственно пропал. Во Львовской областной администрации не смогли дать адекватного объяснения случившемуся.

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Около 10 000 тактических аптечек IFAK общей стоимостью 33,6 млн грн, закупленных и отправленных американскими волонтерами для ВСУ, исчезли во Львове. Об этом пишут журналисты проекта NGL.media.

Расследование показало, что контейнер с гуманитарной помощью был отправлен из США в Украину в октябре 2022 года. Контейнер содержал противогазы, спальные мешки, зимнюю форму и обувь, а также 9700 военных аптечек IFAK общей стоимостью 1,1 млн долларов США.

Пример пропавших аптечек Содержимое пропавших аптечек

Контейнер был доставлен во Львов в ноябре 2022 года. Львовская областная военная администрация (ЛОВА) заявила, что получила помощь, но не предоставила никаких документов о передаче.

Американские волонтеры обратились на таможню, чтобы узнать, когда их груз пересек границу с Украиной. Польская таможня подтвердила, что контейнер был у них на пункте пропуска "Медика — Шегини" в ноябре 2022 года. Однако украинские таможенники заявили, что такой контейнер к ним никогда не заезжал.

ЛОВА также отрицает получение груза. Похоже, что контейнер был разпломбирован после пересечения границы и часть помощи была доставлена на склад ЛОВА, а остальные предметы исчезли.

Начальник управления капитального строительства ЛОВА Роман Калагурский заявил, что он не помнит, что случилось с грузом. Он сказал, что они ездили на таможенный склад в Медыке в Польше, искали волонтеров и перегружали все вручную, потому что там были какие-то проблемы с документами.

В начале июля 2023 года журналисты из NGL.media посетили склад ЛОВА на ул. Земельной с целью встретиться с представителями гуманитарного центра для обсуждения исчезнувшей гуманитарной помощи. Однако охранники сообщили им, что склад ЛОВА на данном месте уже не существует, и владелец складов, Ростислав Пецух, уточнил, что военная администрация покинула его еще в начале этого года.

Первый заместитель председателя ЛОВА, Андрей Годик, рассказал NGL.media, что сейчас администрация практически не получает гуманитарных грузов, и все адреса, которые ранее использовались, сейчас фактически не используются областной администрацией.

Относительно Координационного центра по вопросам оказания гуманитарной помощи, который ранее возглавлял Алексей Шевчук и использовал склад на ул. Земельной, Андрей Годик утверждает, что этот центр не был юридически оформлен как подразделение ЛОВА, и поэтому администрация не несет ответственности за его деятельность.

Годик признал, что не может объяснить, почему пресс-релизы на официальном сайте ЛОВА упоминали координационный гуманитарный центр в связи с областной администрацией и представляли Алексея Шевчука как руководителя гуманитарного штаба ЛОВА.

Напомним, в 25 июля в САП рассказали о схемах Министерства обороны Украины по закупкам оружия, формы и продуктов для ВСУ. НАБУ ведет расследование по данным фактам.