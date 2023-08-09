Кассетные бомбы помогают ВСУ: реально ли производить снаряды в Украине

Кассетные снаряды из США принесли пользу в боях на юго-востоке: укрытия ВС РФ уничтожались в лесополосе. Мелкие бомбы в американских боеприпасах взрываются в 95% случаев, а российские — максимум в 50%. Фокус выяснял, стоит ли открывать производственные мощности в Украине для снабжения армии эффективными снарядами.

Американские кассетные боеприпасы придали импульс контрнаступлению украинской армии. Кассетные снаряды поражают большую площадь, чем обычные артиллерийские, наносят удары по скоплениям российской пехоты группам транспортных средств, сообщили украинские военные газете The Wall Street Journal (WSJ).

Издание приводит в пример бои возле села Роботино к юго-востоку от Запорожья в конце июля. Украинский взвод попал под шквальный огонь оккупантов, солдаты связались по рации с командиром и просили отход. Им приказали спрятаться в укрытии и тут же в сторону врага полетели кассетные бомбы.

Один из солдат ВСУ рассказывал, что после взрывов россияне кричали о большом количестве раненых и просили эвакуироваться.

Взвод продвинулся вперед для захвата позиции россиян. У солдат ВСУ появилась уверенность в шансе на прорыв, кассетные боеприпасы также оказались эффективны для уничтожения укрытий ВС РФ в лесополосе.

"Такими бомбами стреляете три раза и деревья падают. Эти боеприпасы наносят урон на большей площади, они необязательно должны быть точными для боевой эффективности. Даже если вы немного пропустите, это все равно работает", — рассказал журналистам командир одного из взводов, 33-летний Александр.

США передали ВСУ кассетные снаряды М864. Можно ли их производить в Украине?

Американцы могли передать Киеву кассетные артиллерийские снаряды М864, писала в июле газета The Wasington Post.

Боеприпасы подходят для гаубиц калибра 155-мм, этот тип артиллерии стандарта НАТО Украина получала от США и других западных союзников. Снаряд с дальностью стрельбы до 30 км состоит из 72 суббоеприпасов внутри, в США их производили с 1987 года.

Киев мог получить кассетные артиллерийские снаряды М864

Военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман допускает возможность изготовления кассетных боеприпасов в Украине. Высоких технологий данное производство не требует, вопрос насколько быстро можно получить станки и комплектующие, из которых состоит снаряд.

"Главный вопрос, стоит ли это делать. Оружие это эффективное, но лишь США производит всю номенклатуру вооружений — от патронов до баллистических ракет. Развитые страны используют натовские самолеты F-16, но не производят их. У американцев большие запасы этих снарядов на складах, стоит воспользоваться шансом", — рассуждает эксперт в диалоге с Фокусом.

По мнению Гетьмана, украинскому ВПК лучше сосредоточиться на производстве надводных и воздушных ударных дронов, а боеприпасы получать от партнеров. Минобороны вместе с представителями НАТО должны просчитать потребность в таких боеприпасах на месяц, полгода и год.

Часть кассетных боеприпасов остались на украинских военных складах в наследство от СССР, но их эффективность под вопросом. Мелкие бомбы в американских снарядах, по словам Гетмана, подрываются с эффективностью до 95%, а у россиян — 50%.

Производственная технология для кассетных боеприпасов значительно сложнее осколочно-фугасных, сказал Фокусу главный редактор издания Defence Express Олег Катков.

"У каждого субэлемента свой миниатюрный механизм подрыва. Придется налаживать производство детонаторов, корпусов. В случае с кассетными вариантами проблема упирается в значительно меньшие размеры частей и необходимое для этого высокоточное оборудование. Далеко не каждая страна, производящая осколочно-фугасные боеприпасы, берется за сложные кассетные", — заметил специалист.

Напомним, журналист Юрий Бутусов 20 июня сообщал о применении ВСУ кассетных бомб в районе Красногоровки Донецкой области. Во время взрывов был ликвидирован военкор Михаил Лучин.

Силы обороны Таврического направления в июле заявляли, что кассетные боеприпасы внесут перелом в ход войны с РФ и изменят положение в пользу ВСУ.