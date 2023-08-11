Военкомы – на выход. Выполнят ли фронтовики работу глав ТЦК

ТЦК ожидают большие изменения: всех областных военкомов собираются заменить бойцами с фронта. Коррупционеры из военкоматов понесут уголовную ответственность, а те, чьи "руки ничего не брали" могут отправиться воевать на передовую. Как изменится система ТЦК если ее возглавят военные, Фокус спросил у экспертов.

Коррупционные скандалы не прекращаются, но некоторые из них уже на пути к логической развязке.

По результатам проверки ТЦК правоохранители открыли 112 уголовных производств и выписали 33 подозрения. Фигурантами дел стали главы областных, городских и районных военкоматов и работники военно-врачебных комиссий.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 августа на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) рекомендовал уволить всех областных военкомов. Доверить систему комплектования можно прошедшим фронт или тем, кто не может быть в окопах, поскольку потеряли здоровье и конечности, но сохранили достоинство, считает глава государства.

"Каждый военком, в отношении которого есть уголовное производство, будет нести ответственность. Уволенные военкомы и другие должностные лица, которые имеют погоны и относительно которых не обнаружены данные о преступлениях или нарушениях, если они хотят сохранить погоны и доказать достоинство — на фронт", — указал Зеленский.

Кадровые перестановки должен осуществить главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Новых руководителей ТЦК проверят в Службе безопасности Украины.

"Одних меняют на других". Смогут ли фронтовики выполнять функции военкомов?

Лучший и кардинальный способ решения проблемы с коррупцией в ТЦК — ликвидировать их и передать полномочия по рекрутингу воинским частям. Военные сами знают, сколько и кого набрать в боевые подразделения, считает адвокат в сфере военного законодательства Олег Леонтьев.

"[Увольнение областных военкомов] не изменит главную причину. Одних меняют на других, а обещания отправить военкомов на фронт может обернуться трагедиями в рядах ВСУ. После 30 лет спортивный возраст заканчивается. Если взять 50-летнего мужчину с погонами, полковника или майора, и отправить в бой, ничего не получится. Военное искусство должно идти по нотам", — сказал юрист.

Леонтьев считает, что не всякий раненый военный, вернувшийся с горячих точек, способен руководить ТЦК. Кадровый голод можно решить за счет заместителей и рядовых сотрудников военкоматов.

"Достойный ветеран может не навести порядки. Надо уметь управлять, работать в командной системе. В военкоматах надо ставить задачи, контролировать их выполнение", — пояснил он.

Заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь в разговоре с Фокусом подчеркнул, что набирать на работу в ТЦК будут тех, кто реально сможет выполнять обязанности по состоянию здоровья.

"Если на фронте ранили военного, конечно его не поставят на следующий день главой ТЦК. За 18 месяцев войны в Украине уже достаточно бойцов с ранениями и прошедших реабилитацию, которые готовы стать военкомами. Любой, кто закончил военный институт, знает вопросы мобилизации. Это базовый процесс. Любой военный сможет работать главой ТЦК, это не космические корабли запускать", — отметил эксперт.

Для будущих глав ТЦК можно провести спецкурсы по работе центров. Электронные базы резервов освоят быстрее те, кто не проходил школу советских военкомов, заключил Самусь.

Фокус ранее писал об альтернативе тотальной мобилизации. Законопроект №9566, инициатором которого стал нардеп Георгий Мазурашу, предлагает забирать в армию только мотивированных украинцев.

Напомним, что 5 августа сотрудники Госбюро расследований задержали начальника Киевского районного ТЦК. Военком был сообщником начальника одного из управлений штаба командования Сухопутных войск ВСУ. Вместе они разработали схемы выезда военнообязанных и требовали за услуги 10 тысяч долларов.