Четвертая волна мобилизации: когда на войну призовут каждого украинца

В Верховной Раде вновь заговорили о том, что, рано или поздно, но на войну будет призван каждый украинец. Фокус спросил у политиков и военных экспертов, когда могут объявить тотальную мобилизацию и как это отразится на фронте.

Замглавы оборонного комитета Верховной Рады, нардеп Егор Чернев считает, что если Украина будет стоять перед реальной угрозой потерять государственность, то на войну пойдут все мужчины, так как обязанность каждого из них — защищать свою страну.

"Это зависит от того, сколько эта война будет идти и сколько ресурсов будет задействовано со стороны РФ", — сказал Чернев.

По его словам, четвертая очередь мобилизации предполагает, что на войну идут все мужчины, а на данный момент в Украине проходит вторая очередь мобилизации.

Министры на войну не пойдут

В разговоре с Фокусом Егор Чернев уточнил, что на данный момент всех на фронт забирать не будут — необходимости нет. Объявление четвертой волны мобилизации возможно в ситуации крайней опасности для государства и такое решение будет принимать только Генштаб.

"Они [в Генштабе] знают потребности армии, чтобы было достаточно сил и средств проводить контрнаступательные действия и освободить территории. Сегодня нет предпосылок, чтобы на войну пошли все мужчины, в том числе я, мои коллеги и другие категории граждан, которые "забронированы", — говорит Егор Чернев.

Народные депутаты имеют право на отсрочку от мобилизации во время военного положения. Эту норму регламентирует закон "О воинской обязанности и военной службе". Однако Чернев отмечает, что в случае, если Украина будет стоять перед реальной угрозой потерять государственность, правильным решением каждого — будет встать на защиту страны.

"Это не прописано в законодательстве, что брони [для народных депутатов, — прим.] снимают, но это правильное решение каждого мужчины. Лично про себя могу сказать — я в 2014 году пошел добровольцем, в начале полномасштабного вторжения принимал участие в защите Киева и готов, в случае необходимости, пойти на фронт. Четвертая волна мобилизации — это фактически про все мужское население, у которого нет ограничений по возрасту и состоянию здоровья, и которое может держать в руках оружие", — добавляет нардеп.

При этом Чернев считает, что руководство страны, даже в случае, если на войну придется забирать всех мужчин, необходимо сохранить. Например, министров и других чиновников, которые отвечают за функционирование государства, нужно оставить на их должностях.

"Если министр берет в руки оружие, это значит, что война пришла в министерство и бои ведутся прямо на улицах Киева. Министры должны управлять своими ведомствами, чтобы страна продолжала функционировать. Минсоцполитики — обеспечивать пенсии, Минобороны — обеспечивать армию и так далее", — отмечает нардеп.

Что касается детей и других членов семьи народных депутатов, а также чиновников — на них брони не должны распространяться.

"Я знаю, что на фронте сегодня есть и мужья, и дети моих коллег. К сожалению, есть коллеги-женщины в парламенте, чьи мужья погибли во время большой войны от рук оккупантов. Поэтому не нужно выделять членов семей нардепов в отдельную касту, все равны перед законом. Если кто-то уклоняется, надо делать выводы. Не существует брони на детей депутатов, министров или других чиновников", — говорит нардеп.

К сожалению, Чернев не назвал фамилии родственников депутатов, которые сейчас на фронте.

Закон не предусматривает что каждый украинец обязан защищать свою страну, но страна обязана обеспечить каждого своего воина Фото: УНИАН

Обязанности страны перед воинами

По словам военного юриста Николая Максимова, есть две статьи Конституции Украины, которые определяют обязанность каждого гражданина защищать свою страну. Однако формулировки довольно общие. В статье 17 "Защита суверенитета и территориальной целостности Украины" речь идет о том, что защита суверенитета и территориальной целостности страны осуществляется Вооруженными силами Украины. А статья 65 гласит, что защита независимости и территориальной целостности Украины является обязанностью граждан. Часть вторая этой статьи уточняет, что граждане проходят военную службу, согласно закону. Далее эта формулировка находит продолжение в законе "О воинской обязанности и военной службе", а также "О мобилизации и мобилизационной подготовке", которые определяют, какие категории граждан подлежат призыву в военное время.

"В законах нет формулировки — "все мужчины с оружием в руках обязаны защищать страну". Молодые люди до 25 лет не могут быть мобилизованы принудительно, только добровольно. Есть огромная категория людей, которые имеют право на отсрочку в военное время, поэтому это больше популизм", — говорит Фокусу Максимов.

Эксперт добавляет, что пока нет ни проектов, зарегистрированных в Верховной Раде, ни заявлений нардепов, которые как-то планируют изменить эти нормы.

"Поэтому нет юридических условий, чтобы призывать всех", — подчеркивает юрист.

Что касается, так называемой, четвертой волны мобилизаций: законом определена очередность категорий военнообязанных, которых призывают на фронт. Но фактически этот порядок призыва нарушен, ведь с самого начала полномасштабного вторжения России на войну забирают всех, у которых нет отсрочек.

При этом эксперт добавляет, что есть также целый ряд норм, которые определяют обязанность государства обеспечить военнослужащих необходимым для прохождения службы снаряжением. То есть, закон не предусматривает что каждый украинец обязан защищать свою страну, но страна обязана обеспечить каждого своего воина.

Воевать должны профессионалы

Полковник ВСУ в запасе Роман Свитан считает, что отправить поголовно всех на войну — опасно.

"Как инструктор, могу сказать, что летать на истребители может один из тысячи, и научить этому сложно, потому что есть психологическая предрасположенность к полетам. Такая же предрасположенность есть и к ведению боевых действий. Нам нужно плавно переходить от мобилизации к контрактной армии. Потому что военное дело — это серьезно", — говорит он Фокусу.

Необходимость в всеобщей мобилизации существовала тогда, когда стояла задача защищать огромную территорию.

"Чтобы закрыть территорию СССР, нужно было все население, не только мужское, поэтому запустили систему тотального призыва. Но нам это не нужно. Такой подход — прошлое тысячелетие. Сейчас воюют не массовостью, а технологиями. Нам передают очень дорогую технику — самолеты стоят до 100 млн долларов, ракета простая — больше миллиона долларов. А мы набираем людей через мобилизацию для обслуживания техники, которая стоит десятки миллионов долларов, это неправильный подход. Такую технику должны обслуживать профессионалы", — продолжает Свитан.

По словам полковника, в Украине уже есть бригады, которые набирают бойцов по контракту. В качестве примера он приводит 3-ю отдельную механизированную бригаду под командованием Андрея Билецкого. Чтобы усилить эти процессы, необходимо финансовая поддержка государства, способная мотивировать профессионалов, готовых воевать. Кроме того, нужно внести изменения в законодательство, чтобы сократить бюрократические процессы. По словам Свитана, бригады, которые набирают бойцов по контракту, должны согласовывать этот вопрос с ТЦК, что усложняет процесс.

Однако пока власти предпочитают говорить о "тотальной" мобилизации и готовят украинцев к тому, что каждый обязан пойти на войну, вместо того, чтобы всерьез рассмотреть вопрос профессиональной армии, считает эксперт.

"Нужно собрать финансы и направить их на мотивацию бойцов. Но властям хочется подешевле решить вопрос — в этом проблема. Хотя, в конце концов, получается дороже, так как не профессиональные танкисты топят танки, которые стоят 10 млн долларов", — резюмировал Свитан.

Фокус ранее писал о том, кому в сентябре вручат повестки в ТЦК. Речь идет о новом законопроект, который касается получения отсрочки при наличии близкого человека с инвалидностью.