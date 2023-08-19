"Утопят технику за 10 млн грн": чем опасна тотальная мобилизация в Украине

Тотальная мобилизация в Украине возможна, но при определенных обстоятельствах, подчеркивают в Верховной Раде. Но по мнению венных экспертов, оправлять на войну всех подряд — опасно и очень дорого.

На данный момент в Украине проходит вторая волна мобилизации, если наступит четвертая — под призыв попадают все без исключения. По словам замглавы оборонного комитета Верховной Рады, нардепа Егора Чернева объявление четвертой волны мобилизации возможно в ситуации крайней опасности для государства и такое решение будет принимать только Генштаб.

Полковник ВСУ в запасе Роман Свитан считает, что отправить поголовно всех на войну — опасно.

"Как инструктор, могу сказать, что летать на истребителе может один из тысячи, и научить этому сложно, потому что есть психологическая предрасположенность к полетам. Такая же предрасположенность есть и к ведению боевых действий. Нам нужно плавно переходить от мобилизации к контрактной армии. Потому что военное дело — это серьезно", — говорит он Фокусу.

Эксперт подчеркивает, необходимость в всеобщей мобилизации существовала тогда, когда стояла задача защищать огромную территорию.

"Чтобы закрыть территорию СССР, нужно было все население, не только мужское, поэтому запустили систему тотального призыва. Но нам это не нужно. Такой подход — прошлое тысячелетие. Сейчас воюют не массовостью, а технологиями. Нам передают очень дорогую технику — самолеты стоят до 100 млн долларов, ракета простая — больше миллиона долларов. А мы набираем людей через мобилизацию для обслуживания техники, которая стоит десятки миллионов долларов, это неправильный подход. Такую технику должны обслуживать профессионалы", — продолжает Свитан.

По словам полковника, в Украине уже есть бригады, которые набирают бойцов по контракту. В качестве примера он приводит 3-ю отдельную механизированную бригаду под командованием Андрея Билецкого. Чтобы усилить эти процессы, необходимо финансовая поддержка государства, способная мотивировать профессионалов, готовых воевать. Кроме того, нужно внести изменения в законодательство, чтобы сократить бюрократические процессы. По словам Свитана, бригады, которые набирают бойцов по контракту, должны согласовывать этот вопрос с ТЦК, что усложняет процесс.

Однако пока власти предпочитают говорить о "тотальной" мобилизации и готовят украинцев к тому, что каждый обязан пойти на войну, вместо того, чтобы всерьез рассмотреть вопрос профессиональной армии, считает эксперт.

"Нужно собрать финансы и направить их на мотивацию бойцов. Но властям хочется подешевле решить вопрос — в этом проблема. Хотя, в конце концов, получается дороже, так как непрофессиональные танкисты топят танки, которые стоят 10 млн долларов", — резюмировал Свитан.

Подробнее о том, когда могут объявить тотальную мобилизацию и как это отразится на фронте, читайте в тексте Фокуса "Четвертая волна мобилизации: когда на войну призовут каждого украинца".

Ранее Фокус писал, что в Российской Федерации продолжается активная мобилизационная кампания, в рамках которой ежемесячно приблизительно 20 тысяч человек отправляются на фронт.