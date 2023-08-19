От "боевых комаров" к мобилизации: в ЦПД рассказали, как "эволюционировала" пропаганда РФ

В Центре противодействия дезинформации рассказали, как россияне проводят информационно-психологические операции (ИПСО), чтобы ввести украинцев в заблуждение и задеть за живое. Среди актуальных тем — мобилизация и война.

"Боевые комары" и "придуманный украинцами коронавирус" — фейки, которые Россия распространяла еще полгода назад, мало кем воспринималось всерьез. Сейчас же информационные кампании РФ все больше направлены на то, чтобы максимально задеть за живое.

Фокус попросил руководителя департамента сбора и мониторинга дезинформации Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Алину Бондарчук рассказать, какие фейки распространяет РФ, чтобы оказывать психологическое давление на украинцев.

Распространяют старые видео

ИПСО — дезинформационная кампания, направленная на эмоциональное вовлечение человека в волнующую его ситуацию. По словам Алины Бондарчук, нынешние российские информационно-психологические кампании выстраиваются вокруг актуальных тем: мобилизации, войны, раненых военных, волонтеров, боевых медиков. Как один из примеров ИПСО — попытки поссорить восток и запад Украины.

"Через ТикТок с хештегами "крепость Львов", "крепость Ужгород" распространяется контент, в котором главные тезисы звучат так: пока на востоке люди страдают и умирают, на западе даже не знают, что такое война и обстрелы. Глупая попытка рассорить страну, ведь в том же Львове каждый знает что такое война, россияне сами "напоминают" обстреливая", — говорит Фокусу Бондарчук.

Помимо этого россияне сейчас применяют ИПСО с темой мобилизации и не желанием украинцев идти на фронт. Чтобы проиллюстрировать фейковые тезисы, РФ распространяет старые видеоролики, на которых кто-то кого-то избивает. Например, милиционер [до реформы МВД в Украине в 2014 году] сражается на дороге с каким-нибудь пьяницей, и вся эта картина преподносится как "граждане не хотят идти умирать, а полицейские их заставляют, скручивают и сразу увозят на фронт".

"Если снимают новые видео в таком контексте, то без лиц людей и на размытом фоне без конкретных признаков той или иной локации (лес, дорога в поле, возле машины без номеров и т.д.), чтобы нам было труднее верифицировать такие записи. На верификацию уходит по 3-4 дня. И роспропаганда этим пользуется, потому что "пока правда надевает штаны, ложь успевает обойти полмира"", — добавляет Бондарчук.

Новая порция лжи

Эксперт предполагает, что следующей порцией фейков от россиян станет тема постановки женщин на воинский учет. Эту процедуру в Украине отложили до декабря 2023 года. Вероятно, россияне будут пытаться заменить понятие "постановка на учет" на "мобилизация" и крутить тему, мол, не хватает мужчин в Украине и воевать пойдут женщины. В Центре противодействия дезинформации прогнозируют ряд фейков на тему запрета выезда за границу женщинам, не вставшим на учет, а также другие наказуемые действия в их отношении.

Есть и фейки, направленные на российского внутреннего пользователя. Например, обложки с Владимиром Зеленским или Ольгой Харлан и подписи, не соответствующие действительности. Но россияне смотрят на это и заключают, что в Украине все плохо, не проверяя при этом достоверность информации.

"ИПСО, рассчитанные на россиян, включают в себя информацию о том, что якобы украинцы не хотят воевать за Зеленского или Байдана, а уже шли бы на мировую, но их заставляют воевать и прочее. Зомбируют и вводят в заблуждение каждый раз, добавляя новую порцию лжи", — резюмирует эксперт.

Напомним, по словам представителя Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Андрей Юсов, все тезисы о том, что Украину и РФ ждет затяжная война больше напоминают российскую ИПСО, которая направлена на внешнюю аудиторию. Внутри РФ распространяют другие месседжи.