"Путин боится войны на годы": в ГУР считают тезисы о затяжной борьбе российской ИПСО (видео)

По словам представителя разведки Андрея Юсова, у Кремля ограниченные ресурсы и они не в состоянии растянуть боевые действия на длительное время. В связи с этим из РФ исходят предложения о переговорах.

Президент Российской Федерации Владимир Путин не готов растягивать боевые действия в Украине на долгие годы. Он якобы желает закончить здесь и сейчас. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Андрей Юсов в комментарии "24 каналу" 18 августа.

По его словам, все тезисы о том, что Украину и РФ ждет затяжная война больше напоминают российскую ИПСО, которая направлена на внешнюю аудиторию. Внутри РФ распространяют другие месседжи.

"Информационная волна от путинской России о войне на годы – это во многом ИПСО. Потому что для внутренней аудитории совсем другие нарративы – режим пытается, напротив, распрягать ситуацию", – заявил Андрей Юсов.

Отдельно представитель ГУР отметил, что среди целей такой информационной повестки — деморализация украинцев и демотивация коалиции, которая выступает против режима Владимира Путина.

В реальности Российская Федерация не способна вести затяжную войну, ведь ее ресурсы ограничены, а мобилизационная система фактически не работает. Также продолжаются регулярные чистки в разведке, армии и Минобороны. Все это свидетельствует о том, что надолго война не затянется.

"Путин боится войны на годы и предпочел бы ее избежать. Потому что другой посыл идет от Кремля – это переговоры здесь и сейчас", — продолжил Андрей Юсов.

Силы обороны при этом продолжают контрнаступление и освобождают территории.

Напомним, 17 августа министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук высказалась о готовности к затяжной войне. По ее словам, военные на фронте знают, что война будет долгой, поэтому обществу нужно еще больше сплотиться, чтобы сохранить дух национального объединения.