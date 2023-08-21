Убийства, коррупция, побег из части: чем будет заниматься военная полиция в Украине

Новая правоохранительная структура, которая может появиться в Украине, будет заниматься уголовными делами военных. Идея базируется на американской системе юстиции, а проводить расследования преступлений будут полицейские, юристы, а также бывшие сотрудники СБУ и ГБР.

В Украине хотят создать военную полицию, которая будет заниматься расследованием военных преступлений и поддержанием дисциплины среди военных. Над законопроектом работают народные депутаты Верховной Рады совместно с Главным управлением военной юстиции Минобороны. Фокус попросил юриста Николая Максимова объяснить, чем будет заниматься новая правоохранительная структура и кто будет в ней работать.

По образу и подобию американцев

Сейчас военными преступлениями в Украине занимается военная служба правопорядка, говорит Фокусу военный юрист Николай Максимов. Частично преступления, которые совершают военные, фиксирует Нацполиция, расследует прокуратура и рассматривает гражданский суд.

Проблема в том, что большинство деятелей правопорядка не разбираются детально в военном законодательстве, а потому не могут вести расследования с учетом особенностей военного времени и порядка, установленного в военных структурах.

"Могу привести пример, о котором говорили на юридическом форуме несколько месяцев назад, где обсуждали вопросы военной юстиции. Ситуация следующая: на блокпосте, где раньше проводили АТО, а сейчас идет полноценная война, военный расстрелял гражданский автомобиль, который не остановился по требованию. Дело рассматривали в обычном суде, квалифицировали как убийство, военный отбывает наказание в тюрьме. Если бы дело рассматривал военный суд, они бы учли нормы военного законодательства и освободили бы человека от наказания", — говорит Максимов.

По его словам, главная идея военной полиции заключается в том, чтобы расследованиями преступлений, которые совершают военные, занимались специалисты, квалифицированные в этой сфере. Это могут быть действующие полицейские после прохождения переквалификации, бывшие сотрудники СБУ, ГБР, адвокаты, у которых есть подобный опыт защиты. Базой для военной полиции должна стать американская система военной юстиции. У иностранных коллег будущие полицейские могут пройти обучения и набраться опыта, адаптируя его под украинские реалии.

"Военное законодательство базируется на огромном количестве правовых актов, приказов Минобороны, с которыми не всегда знакомы адвокаты, Нацполиция, действующие прокуроры. Судьи, которые были на юридическом форуме в Киеве, признались, что не могут за пару месяцев переквалифицироваться, чтобы вести дела, в которых фигурируют военные. А преступлений огромное количество. Суды загружены гражданскими делами и физически не могут обеспечить должное расследования и судебные решения", — продолжает эксперт.

Специфика работы

В качестве примера преступлений, которыми должна заниматься военная юстиция, эксперт приводит историю сержанта, застрелившего подполковника. За убийство своего руководителя он получил фактически условное наказание: суд сослался на смягчающие обстоятельства, мол, в части была дедовщина и подсудимого заставляли выполнять неадекватные приказы.

"Военные говорят, не выполнение приказов в их сфере недопустимо. Если бы дело рассматривал военный суд, наказание было бы куда суровее. Еще один пример военного преступления — военнослужащий самовольно покинул часть. В этом случае подсудимые часто ссылаются на состояние здоровья, дедовщину, незаконные приказы. И гражданские суды выносят небольшие сроки. С точки зрения военных, подобные дела создают прецеденты, чтобы другие не подчинялись приказам, зная, что можно обойтись "легким" наказанием", — продолжает Максимов.

Юрист также отмечает, что сложности в расследовании уголовных преступлений, которые совершают военные, заключается в том, что у полицейских нет свободного доступа к военной части. То же самое касается доступа к государственной тайне. Полицейские иногда месяцами пытаются получить засекреченную военными информации, необходимую для расследования дела.

Военная полиция будет заниматься и вопросами превышения полномочий руководителями ТЦК и СП. В том числе коррупционными делами. Что касается ситуаций, когда мобилизуют военнообязанных с инвалидностью, на сегодняшний день, по словам юриста, эти дела не квалифицируют как уголовные. А военная полиция будет заниматься именно уголовными преступлениями.

Напомним, 14 августа в ГБР заявили о начале досудебного расследования относительно того, что капитан ВМС избил подчиненного в одной из воинских частей в Одесской области.

Ранее Фокус писал, что ВАКС объявил приговор действующему народному депутату Верховной Рады Украины. Нардеп подозревался в сокрытии имущества, которое должен был бы внести в электронную декларацию. Мужчину оштрафовали, но штраф он не заплатит из-за особенностей украинского законодательства.