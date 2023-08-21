В Украине планируют создать военную полицию: что известно
Военная полиция будет входить в систему Минобороны и следить за поддержанием дисциплины среди военных ВСУ, Минобороны и ГССТ.
Рабочая группа, которая функционирует на базе комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, создаст оптимальную модель будущей военной юстиции, частью которой станет военная полиция. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны в Telegram.
Отметили, что Главное управление военной юстиции Минобороны участвует в разработке законопроекта о военной полиции.
"Военная полиция — должна стать военным формированием с правоохранительными функциями и будет входить в систему Минобороны Украины", — говорилось в сообщении.
Отметили, что орган создадут на основе Военной службы правопорядка в ВСУ. К нему перейдут отдельные полномочия, касающиеся оперативно-розыскной деятельности и досудебного расследования военных преступлений в зонах боевых действий.
Целью военной полиции будет поддержание дисциплины среди военнослужащих ВСУ, Минобороны, Государственной специальной службы транспорта (ГССТ). Основные задачи органа:
- правоохранительная деятельность по предупреждению, выявлению, пресечению военных преступлений в соответствии с нормами УПКУ и военных уставов;
- оперативно-розыскная деятельность;
- специальная превенция в ВСУ, ГССТ
- обеспечение правопорядка, воинской дисциплины в ВСУ, ГССТ;
- защита прав военнослужащих;
- защита государственного имущества;
- исполнение наказаний.
Кроме этого, предполагается достижение совместимости Военной полиции с соответствующими структурами государств-членов НАТО, рассказали в Минобороны. Сейчас соответствующий законопроект проходит процедуру согласования.
Напомним, 14 августа в ГБР заявили о начале досудебного расследования относительно того, что капитан ВМС избил подчиненного в одной из воинских частей в Одесской области.
7 июля стало известно о том, что ГБР сообщило о подозрении офицеру ВСУ, который избил подчиненного во Львовской области. Инцидент произошел 24 июня. Офицеру грозит до 12 лет лишения свободы.