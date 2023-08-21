В Украине планируют создать военную полицию: что известно

Военная полиция будет входить в систему Минобороны и следить за поддержанием дисциплины среди военных ВСУ, Минобороны и ГССТ.

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Рабочая группа, которая функционирует на базе комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, создаст оптимальную модель будущей военной юстиции, частью которой станет военная полиция. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны в Telegram.

Отметили, что Главное управление военной юстиции Минобороны участвует в разработке законопроекта о военной полиции.

"Военная полиция — должна стать военным формированием с правоохранительными функциями и будет входить в систему Минобороны Украины", — говорилось в сообщении.

Отметили, что орган создадут на основе Военной службы правопорядка в ВСУ. К нему перейдут отдельные полномочия, касающиеся оперативно-розыскной деятельности и досудебного расследования военных преступлений в зонах боевых действий.

Целью военной полиции будет поддержание дисциплины среди военнослужащих ВСУ, Минобороны, Государственной специальной службы транспорта (ГССТ). Основные задачи органа:

правоохранительная деятельность по предупреждению, выявлению, пресечению военных преступлений в соответствии с нормами УПКУ и военных уставов;

оперативно-розыскная деятельность;

специальная превенция в ВСУ, ГССТ

обеспечение правопорядка, воинской дисциплины в ВСУ, ГССТ;

защита прав военнослужащих;

защита государственного имущества;

исполнение наказаний.

Кроме этого, предполагается достижение совместимости Военной полиции с соответствующими структурами государств-членов НАТО, рассказали в Минобороны. Сейчас соответствующий законопроект проходит процедуру согласования.

Напомним, 14 августа в ГБР заявили о начале досудебного расследования относительно того, что капитан ВМС избил подчиненного в одной из воинских частей в Одесской области.

7 июля стало известно о том, что ГБР сообщило о подозрении офицеру ВСУ, который избил подчиненного во Львовской области. Инцидент произошел 24 июня. Офицеру грозит до 12 лет лишения свободы.