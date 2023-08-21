В Україні планують створити військову поліцію: що відомо

Військова поліція входитиме до системи Міноборони та слідкуватиме за підтриманням дисципліни серед військових ЗСУ, Міноборони та ДССТ.

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Робоча група, яка функціонує на базі комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, створить оптимальну модель майбутньої військової юстиції, частиною якої стане військова поліція. Про це повідомили в пресслужбі Міністерства оборони в Telegram.

Наголосили, що Головне управління військової юстиції Міноборони бере участь у розробці законопроєкту про військову поліцію.

"Військова поліція має стати військовим формуванням з правоохоронними функціями та входитиме до системи Міноборони України", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що орган утворять на основі Військової служби правопорядку в ЗСУ. До нього перейдуть окремі повноваження, які стосуються оперативно-розшукової діяльності й досудового розслідування військових злочинів у зонах бойових дій.

Метою військової поліції буде підтримання дисципліни серед військовослужбовців ЗСУ, Міноборони, Державної спеціальної служби транспорту (ДССТ). Основні завдання органу:

правоохоронна діяльність із попередження, виявлення, припинення військових злочинів відповідно до норм КПКУ та військових статутів;

оперативно-розшукова діяльність;

спеціальна превенція в ЗСУ, ДССТ

забезпечення правопорядку, військової дисципліни в ЗСУ, ДССТ;

захист прав військовослужбовців;

захист державного майна;

виконання покарань.

Зокрема, передбачається досягнення сумісності Військової поліції з відповідними структурами держав-членів НАТО, розповіли в Міноборони. Нині відповідний законопроєкт проходить процедуру погодження.

Нагадаємо, 14 серпня в ДБР заявили про початок досудового розслідування щодо того, що капітан ВМС побив підлеглого в одній із військових частин на Одещині.

7 липня стало відомо про те, що ДБР повідомило про підозру офіцеру ЗСУ, який побив підлеглого у Львівській області. Інцидент стався 24 червня. Офіцеру загрожує до 12 років позбавлення волі.