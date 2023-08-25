"Признают годными и снова на фронт": почему освобожденных из плена не увольняют со службы

Вернувшиеся из плена украинские защитники не могут уволиться из ВСУ по собственному желанию. Родственники военных и сами бойцы не раз просили законодателей обратить на эту проблему внимание. Соответствующий законопроект есть, но он уже год ожидает рассмотрения депутатов. Почему в парламенте не готовы "отпускать" военных после плена, Фокус узнал у экспертов.

Почти год в Верховной Раде лежит законопроект, который может улучшить жизнь военных. Его авторы предлагают разрешить освобожденным из плена бойцам увольняться со службы по собственному желанию и получить право на отсрочку от мобилизации, так как многие защитники после возвращения домой находятся в тяжелом психологическом состоянии, а военно-врачебные комиссии признают их годными или ограниченно годными и возвращают в части. Однако нардепы не спешат рассматривать документ.

Законопроект буксует

Сегодня, по словам инициатора законопроекта, нардепа от фракции "Голос" Соломии Бобровской, одним из главных контраргументов, почему освобожденные военнопленные не могут увольняться со службы, является то, что изменения в законе якобы могут коснуться тех, кто добровольно сдается в плен.

"В прошлом году, когда мы рассматривали законопроект в профильном комитете, мы услышали устно от коллег, что к документу есть замечания со стороны Главкома и президента. Они якобы касаются тех, кто добровольно сдается в плен. Я не могу утверждать, мы лично не получали никакого письма о том, поддерживает Главком наш законопроект или нет. В то же время у нас есть поддержка со стороны Генштаба и Минобороны", — говорит Фокусу Бобровская.

Нардеп отмечает, что добровольная сдача в плен — это уголовное преступление. Изменения, которые предлагают депутаты, не касаются этих случаев.

"Это совсем другое направление, как рассматривают право на увольнение после плена. К сожалению, в последний раз мы внесли много правок совместно с представителями Генштаба и Минобороны, но коллеги продолжают апеллировать к тому, что якобы есть замечания со стороны Главкома и президента, потому не вносят законопроект ни в законодательный пакет, ни в повестку дня Верховной Рады", — добавляет Бобровская.

По словам нардепа, только треть военных освобожденных из плена захочет воспользоваться правом на увольнение со службы, так как мотивация вернуться в свои части у большинства высокая. Тем не менее проект буксует.

После плена — "годен"

По словам адвоката Дарьи Панфиловой, после освобождения из плена военные проходят реабилитацию. Затем их отправляют на осмотр военно-врачебной комиссии, которая в большинстве случаев принимает решение о том, что боец "годен" или "ограниченно годен" для дальнейшего прохождения военной службы. После этого военнослужащие возвращаются в свои части.

С правовой точки зрения, заключения ВВК в этих случаях обоснованы, отмечает эксперт, так как в действующем законе "О воинской обязанности и военной службе" нет оснований для увольнения со службы военных, которые находились в плену государства-агрессора.

Согласно Женевской конвенции об обращении с военнопленными, ни одно репатриированное лицо не может быть использовано на военной службе, но, по словам Панфиловой, обмен военнопленными не равен репатриации. И не ко всем освобожденным из плена применимы эти предписания.

После прохождения ВВК военнослужащих не отправляют выполнять боевые задачи. Действующее законодательство предусматривает возможность направить освобожденных пленных в резервные части. Тем не менее некоторые бойцы, несмотря на мотивацию, не могут продолжать службу.

"Большинство защитников, с которыми я работаю лично после освобождения из плена, высоко мотивированы и готовы в дальнейшем стать снова к активной обороне нашего государства и полноценному выполнению военных обязанностей. Но, к сожалению, некоторые военные по состоянию здоровья, не могут реализовать это физически, так как у них наблюдаются признаки ПТСР", — говорит Фокусу Панфилова.

Эксперт добавляет, что государство после возвращения защитников из плена поддерживает их, помогает с обследованием и реабилитацией, их семьи получают льготы и выплаты, а военнослужащим возмещают расходы на профессиональную правовую помощь. Также ведется активная работа по возвращению всех защитников домой. Однако законодательство относительно бойцов, освободившихся из плена, нуждается в доработке и изменениях.

Напомним, 7 августа из плена освободили более двух десятков украинских защитников. Самому старшему из бойцов 54 года, а самому молодому — 23.

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