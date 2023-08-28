В Украине вынесено 1880 приговоров за распространение порно, но треть без наказаний, — аналитики

Аналитики отметили, что на данный момент в реестре по статье об изготовлении и распространи порно насчитывается 7876 дел.

В Украине 1880 человек получили приговоры за распространение порнографического контента. Об этом свидетельствует статистика, которой представители платформы VKURSI поделились с Фокусом.

Аналитики отметили, что в Украине за пересылку интимных фотографий в Украине можно сесть в тюрьму. Даже хранение или распространение интимных фото и видео даже частного пользования влечет уголовную ответственность.

Сообщается, что на данный момент в реестре по статье 301 УК "Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов" – насчитывается 7876 дел и 1880 приговоров. Только в 529 случаях обвиняемых освободили от наказания.

В материале говорится, что в 212 случаях мерой пресечения был штраф до 10 тысяч гривен. Однако в качестве наказания штраф присудили в 28 случаях. Примечательно, что в 47 случаях в качестве наказания суд избрал лишение свободы, а в 83 – арест имущества, в 60 случаях – имущество конфисковали.

В отчете говорится, что в 2023-м году суд вынес 83 решения и 15 приговоров, которые касаются дел, связанных с порнографическим контентом. В 8 случаях обвиняемым избирали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, аналитики заявили, что по статье 302 УКУ "Создание или содержание мест разврата и сводничество" в реестре в общей сложности зарегистрировано 4889 уголовных дел. Приговоры вынесены по 1310 из них. В 2023-м году было вынесено 107 таких решений и 26 приговоров.

Статистика по порно Фото: VKURSI

Напомним, что 18 августа в Раде зарегистрировали законопроект о декриминализации порно в Украине. Авторы документа предлагают убрать ответственность по некоторым статьям УКУ.

"Этот день настал. Законопроект о декриминализации порно зарегистрирован в Раде. №9623. Вообще план был собрать 18+ подписей, но такая подпись авторов системой не предусмотрена, поэтому получилось 25", — заявил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.