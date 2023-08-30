Диверсанты, мастерство ВСУ или "удар НАТО": почему ВС РФ не справились с атакой БПЛА на Псков

Массированный налет дронов на аэропорт "Кресты" лишил российских военных семи самолетов Ил-76. Операторы дронов оттачивают мастерство, украинский ВПК улучшает технические характеристики БПЛА — теперь дроны чаще будут "посещать" объекты в российских городах, уверены военные эксперты.

Аэропорт "Кресты" в российском Пскове атаковали беспилотники в ночь на 30 августа, очевидцы слышали десятки взрывов. Дроны пытались уничтожить автоматными выстрелами, но видео с места говорят об удачных прилетах.

РосСМИ писали о выведении из строя семи тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76. Официального подтверждения украинской стороны пока нет.

В аэропорту Пскова находится 334-й военно-транспортный полк ВС РФ и крупная нефтебаза. Российское медиа SOTА дополняет, что атаку вели также по Черехинской военной базе, где дислоцируется 104-й десантно-штурмовой полк, участвовавший в оккупации и военных преступлениях в городе Буча Киевской области в 2022 году.

Издание "Псковская губерния" сообщила о пожаре в районе воинской части 64044, территории 2-й бригады спецназа ГРУ в деревне Промежицы на юге Пскова.

Стоит подчеркнуть, что Псков расположен почти в 700 километрах от границы с Украиной.

Минобороны России выдало за ночь пять сообщений о "пресечении попыток киевского режима" атак дронами самолетного типа по объектам в РФ. Ведомство заявило об уничтожении БПЛА над территорией Брянской, Орловской, Калужской, Рязанской и Московской областей. О прилетах по аэропорту в Пскове российские чиновники не сообщали.

В московских аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково вводили режим "Ковер". Сбитый над Брянском дрон упал на завод "Кремний ЭЛ", крупнейший производитель микроэлектроники. Пожар охватил 40 квадратных метров предприятия.

"Нептун" готовит врагу сюрпризы

Важным фактором в успешной атаке дронами точные разведданные. Украинские операторы дронов мастерски выяснили дислокацию военных частей, в том числе объекта ГРУ, поэтому в будущем дроны посетят их еще не раз, считает полковник запаса, экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

"ВПК Украины явно работает над улучшением тактико-технических характеристик дронов. Враг не ожидал атаку, охрана аэропорта в Пскове упустила момент и ПВО там фактически не было. Мы видим увеличение направлений и количества запускаемых БПЛА по вражеской инфраструктуре", — объясняет военный

Селезнев обращает внимание на то, что не только беспилотники грозят российским военным в тылу. Производители ракетного комплекса "Нептун" создали уникальную ракету, которой 23 августа вблизи села Оленевка на мысе Тарханкут в Крыму уничтожили зенитно-ракетную систему С-400 "Триумф".

Удар "третьей страны": версии роспропаганды

Российские пропагандисты не верят, что дроны могли долететь до Пскова из Украины. Милитари-паблики распространяют сведения о якобы атаках из третьих стран и нейтральных вод. Одна из версий — беспилотники "запустили из Эстонии".

Псков действительно находится рядом с Эстонией и Латвией

По мнению эксперта, власти Латвии и Эстонии не пойдут на это. Такой шаг означает вступление Североатлантического Альянса в войну с Россией, а их осторожная позиция это не позволяет.

Если украинские БПЛА успешно поражают цели в Белгородской и Брянской областях, они спокойно долетят до Пскова и Перми, говорит Фокусу военнослужащий и основатель проекта A.Drones Юрий Касьянов.

Главное — преодолеть пояс ПВО врага на глубину до 150 километров. Россияне могут прикрыть крупные военные объекты и аэропорты ПВО, но это не значит, что собьют все дроны, замечает он.

"Системы С-300, "Бук" и прочие плохо работают по дронам, они рассчитаны на большие самолеты. "Панцирь-С1" способен справиться, но их у России недостаточно, чтобы поставить на все аэродромы", — рассказал Касьянов.

Отправка столь большого количества дронов на север и преодоление систем ПВО на расстоянии более 700 км говорит о мастерстве их операторов, убежден глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

"Нельзя исключать, что атаку провели из России. Там действуют диверсанты, которые могут корректировать цели и сами запускать ударные беспилотники. Диверсанты могут свободно перемещаться по РФ и действовать против российской армии", — подчеркивает эксперт.

ФСБ не перестает работать, но в последний год в РФ регулярно горят объекты, закладываются взрывчатки, повреждается военная техника. Вопрос лишь в том, как эффективнее их использовать, резюмировал специалист.

Напомним, что в ночь на 29 августа беспилотники атаковали объекты в Белгородской и Тульской областях России. По данным западных СМИ, ВС РФ создали на границе с Украиной сплошную полосу из радиоэлектронных помех, но украинские дроны все равно пробивают ее.

Министр обороны Украины Алексей Резников 28 августа заявил о выходе Украины на массовое производство дронов до конца текущего года. Сейчас в Украине допущены к эксплуатации до 30 типов беспилотников разных производителей.