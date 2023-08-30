Без выстрела в воздух: почему полицейский из Днепра стрелял в водителя без предупреждения, - эксперты

Резонансное происшествие в Днепре разделило украинское общество на два лагеря. Одни считают, что убитый полицейским водитель спровоцировал ситуацию, другие — превышением полномочий и даже убийством из злости. Фокус выяснил когда патрульные могут применять табельное оружие без предупреждения и в каких ситуациях их действия правомерны.

Во вторник, 29 августа на проспекте Ивана Мазепы в Днепре полицейский застрелил мужчину на глазах у его детей. По версии следствия, патрульные остановили элитный автомобиль, водитель которого нарушил правила дорожного движения. В СМИ сообщали, что в машине были Джумбери Силогава 1984 года рождения, женщина и двое детей. Между мужчиной и патрульными произошел конфликт. Силогава, по версии следствия, вел себя агрессивно и якобы находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате перепалки один из патрульных несколько раз выстрелил мужчине в живот. Силогава погиб на месте.

Следствие ведется

В ГБР Фокусу сообщили, что на данный момент следствие изучает все обстоятельства инцидента. О том, кто именно был за рулем — погибший Джумбери Силогава или женщина, которую патрульные пытались силой вытащить из машины, пока не уточняют.

"Сейчас следствие проверяет информацию и устанавливает, кто был за рулем. Уже освидетельствовано место происшествия, изъяты видеозапись с мобильных телефонов детей, а также с боди-камер полицейских. Также к уголовному производству приобщат записи с камер наблюдения "Безопасный город" в Днепре. В ближайшее время будет назначена судебно-медицинская экспертиза и экспертиза оружия. А также дополнительно опросят свидетелей", — говорит Фокусу спикер ГБР Татьяна Сапьян.

Она добавляет, что сейчас общество разделилось на тех кто осуждает действия патрульных и тех, кто поддерживает. Однако для следствия важно объективно и непредвзято провести досудебное расследование и собрать все необходимые материалы.

Что произошло в Днепре

Единственным свидетельством того, что происходило вечером 29 августа в Днепре стало видео с телефона одного из сыновей Силогавы, которое опубликовали в Сети. Запись начинается с того, что патрульные силой пытаются вытащить женщину из машины. Они тянут ее за руки и ноги, пока та, крича от боли, не падает на асфальт рядом с патрульными.

Пока полицейские вытаскивают женщину, Силогава выходит из машины и пытается руками отгородить их от пассажирки. В этот момент кто-то из патрульных со спины применяет газовый баллончик. На записи сложно разобрать, что именно происходит дальше. Видно, что мужчина хватает инспектора по фамилии Звонков [информация из СМИ] и бросает его на асфальт.

В СМИ писали, что после этого Силогава якобы ударил кулаком патрульную по фамилии Жила, но на записи этого не видно. Пока что-то происходило за кадром, Звонков достал пистолет и несколько раз выстрелил в сторону Силогавы. Мужчина упал на асфальт, а ребенок, снимавший все на камеру, подбежал к нему со словами "папа-папа".

После случившегося патрульных задержали сотрудники ГБР. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку, карается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет), и ч. 3 ст. 365 УК Украины (Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа. Если эти действия повлекли за собой тяжкие последствия санкции по статье предполагают лишение свободы сроком от семи до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет).

Информацию о том, что патрульному может грозить до 15 лет тюрьмы, подтвердил заместитель руководителя Днепропетровской областной прокуратуры Александр Савенко.

В воздух больше не стреляют

"На первом месте стоит вопрос правовой оценки действий потерпевшего — была ли необходимость у полицейского применить оружие. В пистолете Макарова 9-мм пуля, она толстая, как мизинец, и у нее убойная сила — все разрывает в середине, что моментально приводит к смерти, если целятся в жизненно важные органы", — говорит Фокусу адвокат Виктор Чевгуз.

Правила применения табельного оружия указаны в статье 46 Закона Украины ''Про Национальную полицию''. Среди особых случаев, когда патрульные имеют право использовать огнестрельное оружие:

отражение нападения на полицейского или членов его семьи, в случае угрозы их жизни или здоровью;

задержание лица, которое застали во время совершения тяжкого или особо тяжкого преступления и пытающегося сбежать;

задержание лица, которое оказывает вооруженное сопротивление и пытается скрыться из-под стражи;

остановка транспортного средства путем его повреждения, если водитель своими действиями создает угрозу жизни или здоровью людей и/или полицейского.

При этом полицейский уполномочен применять огнестрельное оружие только после предупреждения.

Допускается стрелять без предупреждения: если человек, которого задерживает полицейский с огнестрельным оружием в руках, приближается, сократив определенное расстояние, или прикасается к оружию полицейского, или если человек уже вооружен и угрожает жизни и здоровью людей.

"Трудно делать выводы по одному видео. Удары в голову патрульной могли повлечь за собой серьезные последствия и привести к смерти. Это можно расценивать как угрозу жизни и здоровью полицейской. Потому законные основания [для применения оружия] были. Другой вопрос — принципы применения огнестрельного оружия", — говорит Фокусу юрист Евгений Крапивин.

По словам эксперта, законодательство не требует после 2015 года осуществлять предупредительный выстрел в воздух. При этом есть тактический порядок применения огнестрельного оружия. Перед выстрелом полицейский должен вслух предупредить о том, что будет стрелять, затем направить пистолет на человека, чтобы было точно понятно. И если реакции нет — выстрелить. При этом целиться нужно в руку или ногу, чтобы не задеть жизненно важные органы.

"В конкретной ситуации патрульный, вероятно, стрелял в человека со спины. Можно ли было целиться в другие части тела, а также правильно ли он действовал, чтобы предупредить угрозу, оценить на данном этапе сложно. Проблема в том, что не у всех полицейских хорошие навыки стрельбы. Мало кто из них отстреливает оружие в тире. Если напарницу избивают — времени на предупреждения нет. Поэтому нужна экспертиза", — добавляет Крапивин.

На глазах у детей

Тот факт, что полицейский застрелил мужчину на глазах у детей, могут расценить как отягчающее обстоятельство, если удастся доказать, что они знали о том, что в машине дети.

"Когда преступление совершают на глазах у несовершеннолетнего ребенка — это отягчающие обстоятельстве, которое может повлиять на наказание", — добавляет Чевгуз.

Эксперт считает, что если водитель вел себя агрессивно в разговоре с полицейскими, которые остановили машину, и оказывал сопротивление, патрульные могли заблокировать его автомобиль и вызвать оперативную группу, а не применять силу по отношению к пассажирке, что привело к конфликту, тем более на глазах у несовершеннолетних.

"Они должны были заблокировать автомобиль, чтобы машина не двигалась и не было опасности для других пешеходов или водителей, если бы нарушители попытались скрыться. Но водитель вышел из машины, чтобы защищать женщину. Если полицейские применяли силу по отношению к ней, он не мог просто сидеть и ждать. Если он применял физическую силу, но при этом у него в руках не было монтировки, биты или огнестрельного оружия, полицейские могли надеть на него наручники и вызвать оперативную группу", — продолжает эксперт.

Крапивин говорит, что в законодательстве нет четких указаний о том, как следует действовать полицейскому, если водитель не выходит из машины по требованию и отказывается предъявить водительское удостоверение и техпаспорт. На практике, по словам эксперта, в таком случае патрульные осуществляют процесс задержания.

"В таком случае возможно применения силы. Но если в процессе человеку нанесут травмы, например, сломают руку, патрульных привлекут к ответственности", — добавляет юрист.

Кто именно был за рулем автомобиля и почему полицейские применяли силу к женщине, не ясно. В Сети есть видео с камеры наблюдения, на котором можно разглядеть, что за рулем автомобиля был мужчина. Предположительно, он поменялся местами с женщиной, когда полицейские начали преследовать авто. Официально эту информацию не подтверждали.

Фокус ранее писал о том, что полиция Полтавской области открыла уголовное производство в отношении полтавчанина, который унижал военных. Известно, что мужчина плюнул бойцу в лицо.

Напомним, правоохранители задержали в Днепре группу лиц, которые помогали военнообязанным мужчинам незаконно выехать за границу. Стоимость пакета документов о непригодности к службе варьировалась от 12 до 14 тыс.