От $12 до 14 тысяч за непригодность к службе в армии: в Днепре задержали группу лиц

В Нацполиции отметили, что фигуранты обеспечивали клиентам непригодность к службе с последующим снятием с воинского учета. Теперь им грозит крупный штраф или лишение свободы.

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Правоохранители задержали в Днепре группу лиц, которые помогали военнообязанным мужчинам незаконно выехать за границу. Стоимость пакета документов о непригодности к службе варьировалась от 12 до 14 тыс. долларов. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.

В ведомстве рассказали, что в схеме были задействованы должностные лица территориальных центров комплектования и соцподдержки (ТЦК) и гражданские. За определенное вознаграждение фигуранты решали вопрос о признании человека непригодным к службе в военное время с последующим снятием с воинского учета. Стоимость таких услуг составляла от 12 до 14 тыс. долларов в разных ТЦК.

Правоохранители одновременно задержали двух фигурантов во время получения неправомерной выгоды, которую в дальнейшем планировали передать должностным лицам двух районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Злоумышленникам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 34 000 до 93 500 гривен либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

В Днепре задержали группу лиц В Днепре задержали группу лиц В Днепре задержали группу лиц

Напомним, 23 августа в Нацполиции Украины заявили, что на Закарпатье будет судить организаторов незаконного выезда мужчин призывного возраста за границу. За 10 тыс. долларов с человека они обеспечивали своим клиентам нужные результаты военно-врачебной комиссии и снятие с учета.

Также адвокаты рассказали о законности вручения повесток украинцам на рабочих местах и об ответственности граждан в случае отказа.