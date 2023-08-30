Особая дерзость. Можно ли попасть в тюрьму за оскорбления военкомов и полицейских

Словесные оскорбления, плевки и прочие унижающие достоинство поступки в адрес военных, военкомов и правоохранителей — это основания для административной ответственности и даже ареста. При этом, на работников ТЦК крайне сложно завести дело за угрозы, нецензурную брань и телесные повреждения во время принудительных задержаний, говорят Фокусу юристы.

Оскорбления, плевки и подобные действия в отношении военных и правоохранителей в Украине попадают под нормы Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП). Многократные оскорбления могут стать основанием для применения статей Уголовного кодекса Украины, объяснил Фокусу адвокат юридической компании RIYAKO & PARTNERS Николай Максимов.

Проблема словесных перепалок с военкомами приобрела актуальность после инцидента с жителем Полтавы, 27-летним блогером и фитнес-тренером Романом Заволокой. Он нецензурно выражался и плюнул в сторону военного.

Журналисты выяснили, что сотрудник военкомата Александр Мацько участвовал в боевых действиях с 2014 году. Тогда на Харьковском направлении он подорвался на мине и получил повреждения ног. После этого его перевели работать в ТЦК.

Заволоку задержали, а 30 августа в Telegram-каналах распространили его фотографию с окровавленным лицом. Против блогера открыто уголовное производство по статье 435-1 "Оскорбление чести и достоинства военнослужащего".

"Никого нельзя оскорблять и унижать, тем более плевать. Есть четкие нормы админнарушений. Уголовный кодекс предусматривает статью за хулиганство (статья 296), если его совершили повторно и несет серьезный риск для социальных отношений. Ответственность предусмотрена для любого физического лица", — объяснил юрист.

Согласно 296-й статьи до 6 месяцев ареста или до 5 лет ограничения свободы можно получить за следующие деяния:

грубое и целенаправленное нарушение гражданского порядка, демонстрирующее откровенное неуважение к обществу, которое сопровождается исключительной циничностью и особой дерзостью виновного;

нанесение побоев; драки в состоянии опьянения;

издевательство над ребенком, лицом преклонных лет, инвалидом;

проявление непристойности, выраженное пренебрежением моралью;

уничтожением, порчей имущества ради развлечения;

срывом мероприятия, остановкой транспорта, нарушением работы предприятия.

Повторяющееся оскорбления сотрудников полиции, военных и военкомов могут трактоваться в рамках Уголовного кодекса Украины, уверен Максимов.

Что делать, если военкомы хамят и угрожают?

Отметим, что часто некорректно ведут себя и работники ТЦК. К примеру, военкомы в Хмельницкой области вломились в чужое жилье и угрожали мужчине сломать ноги. По словам адвоката, привлечь к административной и тем более уголовной ответственности военных должностных лиц крайне сложно.

"Дела об оскорблении военкомов часто рассыпаются еще в отделениях полиции. Минобороны с трудом отвечает на запросы. С помощью юристов и адвокатов вполне можно привлечь таких лиц к ответственности. Это может быть служебная проверка в ТЦК, дисциплинарная или административная ответственность", — отмечает специалист.

Уголовная ответственность для сотрудников ТЦК может наступить при нанесении ими легких телесных повреждений во время принудительной доставки в военкоматы, добавил он.

Если человеку стало плохо из-за оскорбления военкомов и словесного давления, нужно вызывать врачей и документировать проблемы со здоровьем, ведь это 100% уголовное дело, заключил Максимов.

Напомним, в Каменском Днепропетровской области в ночь с 26 на 27 августа пьяные женщины оскорбили раненого военного. Мужчине предложили поехать в Бахмут.

Фокус уже писал, что в Киеве задержали двух девушек за танцы возле могил украинских военных. Девушки утверждают, что так они хотели почтить память погибших.