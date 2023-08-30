"В воздух можно не стрелять": какие инструкции нарушил полицейский застрелив водителя в Днепре

После реформы МВД, при применении табельного оружия, полицейским разрешено не осуществлять предупредительный выстрел в воздух. При этом правоохранитель обязан словесно предупредить нарушителя о намерении стрелять.

Патрульному из Днепра застрелившего нарушителя на дороге, может грозить до 15 лет тюрьмы. Ему инкриминируют сразу две статьи УК: умышленное противоправное причинение смерти другому человеку и превышение полномочий, повлекшие за собой тяжелы последствия.

Согласно статье 46 Закона Украины ''Про Национальную полицию" есть несколько случаев, когда патрульные имеют право использовать огнестрельное оружие. Среди них:

отражение нападения на полицейского или членов его семьи, в случае угрозы их жизни или здоровью;

задержание лица, которое застали во время совершения тяжкого или особо тяжкого преступления и пытающегося сбежать;

задержание лица, которое оказывает вооруженное сопротивление и пытается скрыться из-под стражи;

остановка транспортного средства путем его повреждения, если водитель своими действиями создает угрозу жизни или здоровью людей и/или полицейского.

По словам юриста Евгения Крапивина, законодательство не требует после реформы МВД в 2015 году осуществлять предупредительный выстрел в воздух. При этом есть тактический порядок применения огнестрельного оружия. Перед выстрелом полицейский должен вслух предупредить о том, что будет стрелять, затем направить пистолет на человека, чтобы было точно понятно. И если реакции нет — выстрелить. При этом целиться нужно в руку или ногу, чтобы не задеть жизненно важные органы.

"В конкретной ситуации патрульный, вероятно, стрелял в человека со спины. Можно ли было целиться в другие части тела, а также правильно ли он действовал, чтобы предупредить угрозу, оценить на данном этапе сложно. Проблема в том, что не у всех полицейских хорошие навыки стрельбы. Мало кто из них отстреливает оружие в тире. Если напарницу избивают — времени на предупреждения нет. Поэтому нужна экспертиза", — говорит Фокусу Крапивин.

Допускается стрелять без предупреждения: если человек, которого задерживает полицейский с огнестрельным оружием в руках, приближается, сократив определенное расстояние, или прикасается к оружию полицейского, или если человек уже вооружен и угрожает жизни и здоровью людей.

По словам адвоката Виктора Чевгуза, прежде чем применять огнестрельное оружие, полицейский должен был оценить угрозу для жизни и здоровья его напарницы, на которую, предположительно, напал погибший.

"На первом месте стоит вопрос правовой оценки действий потерпевшего — была ли необходимость у полицейского применить оружие. В пистолете Макарова 9-мм пуля, она толстая, как мизинец, и у нее убойная сила — все разрывает в середине, что моментально приводит к смерти, если целятся в жизненно важные органы", — говорит Фокусу Чевгуз.

О том, что произошло в Днепре и почему полицейские применили силу в отношении водителя и пассажирки автомобиля, Фокус подробно разбирал в статье "Без выстрела в воздух: почему полицейский из Днепра стрелял в водителя без предупрежденияʼ.

Напомним, 22 августа около 15:30 на автодороге "Киев-Чоп" во Львовской области произошло ДТП, в котором пострадал народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Копыленко.

Из-за аварии повреждения получили 62-летний пассажир Toyota Camry и двое малолетних детей — 10-летний мальчик и 12-летняя девочка, которые были пассажирами KIA Sportage. Их госпитализировали в больницу.