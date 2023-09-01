Без хлеба, но с оружием. Рискует ли агросектор остаться без рабочей силы из-за мобилизации

Агропредприятия просят помощи женщин и пенсионеров, ведь мужчины не выходят на работу, чтобы не попасть в мобилизационные списки ТЦК. Опрошенные Фокусом экономисты уверены, что от повального рекрутинга в ВСУ пострадают производители хлеба и питьевой воды.

Украинские агропредприятия столкнулись с дефицитом кадров, мужчин забирают в армию. Директор трейдинговой компании ГК "Прометей" Дмитрий Максименко сказал, что 90% специалистов ушли в ряды ВСУ.

Компанию, по его словам, покинули квалифицированные специалисты — сушильные и обычные мастера, управляющие процессом. Ощущается нехватка механиков и электриков, а уборка подсолнечника и кукурузы уже не за горами. Элеваторы острее почувствуют нехватку операторов зерносушилок. Мужчины призывного возраста не идут работать, чтобы не попасть в отчетные списки для ТЦК.

Элеваторы обращаются к бывшим работникам на пенсии и вынуждены брать на работу женщин, подчеркивает Максименко.

Директор "Элеватор Агро" Сергей Назаров говорит, что из штата элеватора на войну ушло 6 работников. Некому чистить силосы, грузить вагоны и закладывать зерно в рукава. Обещанная государством система бронирования сотрудникам работает неполноценно: списки специалистов возвращают, задерживают и не соблюдают сроки брони. Предприятия решают проблемы самостоятельно, объяснил он.

Генеральный директор TESSLAGROUP Игорь Шевченко рассказал как в Изюмском районе зернохранилища сами восстанавливаются после боевых действий, страна им никак не помогает. В пример он привел "Воинское ХПП".

"Мы на помощь даже не рассчитываем, главное чтобы не мешали. Особенно проверками, непонятными претензиями от контролирующих органов (налоговиков и ГСЧС — ред.)", — говорит Игорь Шевченко.

Ситуация на рынке производителей воды стабильнее. Сооснователь Центра экономического восстановления, доктор экономических наук Андрей Длигач в общении с Фокусом отметил, что мобилизация глобально не затронет производителей питьевой воды.

Лидер рынка IDS Ukraine, в состав которой входят торговые марки "Моршинська", "Миргородська", "Аляска" и "Аква Лайф", имеет большинство мощностей на Западной Украине, где нет недостатка персонала.

"Небольшие производители, предприятия которых размещены ближе к линии фронта, испытывают существенную нехватку персонала. Это касается Черниговской и Сумской областей", — добавил эксперт.

Украине нужно искать 4,5 млн рабочих: прогноз на ближайшие 10 лет

Опрошенные Фокусом эксперты по рынку труда в Украине скептически отнеслись к прогнозам по нехватке рабочего персонала. Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник считает нужным обратить внимание на неопределенность в завершении полномасштабной войны.

"При устройстве на работу требуют по закону показать военный билет. Люди не хотят трудоустраиваться, это колоссальная и нерешаемая проблема. При отмене военного положения масса рабочих рук выедет за границу. Минэкономики говорит, что нехватка рабочих рук будет и после возвращения украинских беженцев. Ближайшие 10 лет надо искать 4,5 млн работников", — пояснил эксперт.

По словам директора Центра экономического восстановления, советника премьер-министра Кирилла Криволапа, на сегодня можно говорить о почти 800 тысячах забронированных работниках. Еще миллион человек работают в силовых структурах.

"До войны было 17 млн рабочей силы, сейчас около 15 миллионов. Отнимите забронированных, силовиков и получится, сколько людей где-то работают. Дефицит рабочей силы точно не из-за мобилизации. Скорее, на это повлиял массовый выезд из страны после начала боевых действий. Плюс 3 млн трудовых мигрантов, это значительно больший эффект для рынка, чем мобилизация", — сказал советник.

До начала российского вторжения агросектору не хватало рабочих, так как мужчины ехали работать в Польшу. Фермерам приходилось поднимать зарплаты, а сейчас доходность уменьшилась из-за экспортных ограничений, добавил он.

"Водить трактор и БМП Bradley — почти одно и тоже"

Криволап уверен, что больше других пострадают секторы, совмещенные с военными специальностями. Водить трактор и американскую боевую машину пехоты Bradley — практически одно и тоже, поэтому водителей и трактористов могут привлекать к службе в ВСУ, говорит он.

Андрей Длигач акцентирует внимание на проблемах с выплатами достойных зарплат и готовности предприятий создавать благоприятные условия работникам.

"В Украине, по разным оценкам, около 10 млн трудового ресурса. Проблема нехватки рабочих рук есть, но она не катастрофическая. Трудовой ресурс неравномерно распределен по стране", — заметил специалист.

Фокус ранее писал, что несмотря на полномасштабную войну с Россией на рынке труда в Украине есть спрос на рабочие профессии, логистику и продажи. Кадровый голод усугубляется из-за выезда украинцев из страны.

Власти Германии планируют повысить размер выплат по безработице. Родители-одиночки или одинокие взрослые получат 563 евро, на данный момент сумма составляет 502 евро.