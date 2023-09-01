Поставка на боевое дежурство РС-28 "Сармат", ракеты которого летят на 18 тыс км, может стать очередным козырем для президента РФ в ядерном шантаже. Роспропаганда уверяет, что удары комплекса отразить невозможно, но НАТО может засечь попытки пусков спутниками и аэроразведкой.

РС-28 "Сармат" с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) поставили на боевое дежурство. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов.

О появлении жидкостной ракеты РС-28 по прозвищу "Сатана-2" длиной до 35 метров и весом более 200 тонн впервые сказал президент России Владимир Путин в 2018 году. Ракета имеет дальность полета до 18 тысяч км и может нести к цели более десяти боеголовок. Она может лететь через Северный и Южный полюсы.

Стратегическая ракета нового поколения сменит советскую "Воеводу", дальность которой 11 тысяч км.

Удар ракетой, выпущенной из этого комплекса отразить невозможно, уверен российский военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

"Комплекс "Сармат" не имеет аналогов в мире. Он с большой дальностью. Это уникальный комплекс, он позволит нам в случае агрессии врага нанести ему удар, который отразить невозможно", — отметил пропагандист.

По его мнению, это "огромное достижение России" и важный инструмент укрепления ее суверенитета.

Запад ответит ракетами Minuteman или Trident

Волноваться насчет использования россиянами МБР "Сармат" не нужно, уверен майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

"Двигатели для этих ракет когда-то делались на украинском заводе "Южмаш". Стоит ли готовиться к пуску "Сармата"? Сомневаюсь, ведь кроме ядерного у этой ракеты нет другого снаряда. Пускать ее для устрашения нерентабельно. Запуск МБР сразу зафиксирует Запад спутниками и средствами аэроразведки", — отметил военный в беседе с Фокусом.

Удары стратегическими ядерными вооружениями без предупреждения пресекутся на самом старте средствами НАТО. Владимир Путин уверен в неотвратимости ответа и не пойдет на такой шаг, добавил он.

"Риторика россиян рассчитана на испуг рядовых граждан США и Евросоюза. Украинский Генштаб и военные понимают, что это давление на мировое сообщество. У Запада есть чем ответить, например МБР семейства LGM-30 Minuteman или Trident", — прокомментировал Гетман.

Работают ли угрозы Путина?

У России всегда было значительное количество межконтинентальных баллистических ракет, которые могли нанести удар по США и Европе, говорил в интервью газете The Washington Post старший директор по политике Центра по контролю над вооружениями и нераспространению Джон Эрат.

"Недавние угрозы Путина вызывают большее беспокойство, чем само оружие. Нам надо внимательно относиться к практике угроз как инструменту российской политики" , — подчеркнул Эрат.

По словам Мэтью Кренига, заместителя директора Центра международной стратегии и безопасности имени Скоукрофта, кремлевская стратегия эскалации включала угрозы применения ядерного оружия с начала 2000-х годов.

"Путин угрожал ядерным оружием во время вторжения в Украину в 2014 году, предупреждая другие страны о последствиях вмешательства. И каждый раз, когда [президент США Джо] Байден говорит, что не хочет эскалации отношений с Россией, эта стратегия работает. Путин ограничивает нашу деятельность, чтобы попытаться избежать ядерной войны", — считает Крениг.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает ядерное оружие последним аргументом РФ для шантажа Запада.

В декабре прошлого года российский певец и депутат Госдумы от "Единой России" Денис Майданов презентовал "хит" о ракете "Сармат". В песне говорится о том, как МБР "смотрят" на США.