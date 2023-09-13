Независимый от военного руководства: почему нужен омбудсмен для военных и чем он будет заниматься

Министр обороны Рустем Умеров предлагает создать в Украине новую должность — военный омбудсмен. О том, что служащие Сил обороны нуждаются в квалифицированной защите своих прав, эксперты твердят годами. Правозащитники считают, что в этом вопросе важно обратить внимание на опыт и стандарты некоторых стран НАТО, и создать независимую от военного руководства институцию, которую будет эффективно работать.

Новый министр обороны Рустем Умеров анонсировал масштабные реформы в оборонном ведомстве. В частности, предложил ввести новую должность военного омбудсмена. По словам главы ведомства, в составе Сил обороны Украины насчитывается миллион человек, около 800 тысяч из них проходят службу в рядах ВСУ. Все они нуждаются в квалифицированной защите прав.

"Мы сосредоточимся на человеческих жизнях, мы сосредоточимся на наших людях. И именно поэтому мы, вероятно, введем новую должность, которая называется военным омбудсменом, будет заниматься военными потребностями народа и наших воинов", — подчеркнул министр на ежегодной встрече "Ялтинской европейской стратегии" (YES) в Киеве.

Если в Министерстве обороны создадут новую должность, вроде "уполномоченный генерал при Минобороны", это будет профанацией.

Как именно Минобороны планирует реализовать предложенную министром идею, озвучено не было.

В Верховной Раде считают, что главным критерием для создания военного омбудсмена должна быть независимость от военного руководства страны. По словам секретаря комитета национальной безопасности и обороны ВР, нардепа Романа Костенко если в Министерстве обороны создадут новую должность, вроде "уполномоченный генерал при Минобороны", это будет профанацией.

"Я вижу, что есть желание защитить права военнослужащих, но как именно это хотят реализовать — пока неясно. Военный омбудсмен должен быть независимым. Если мы хотим, чтобы такая институция существовала и работала эффективно, этот вопрос необходимо закрепить на законодательном уровне. В Украине огромное количество военнослужащих, их права необходимо защищать. У нас большая армия будет существовать не один месяц и даже год. И военный омбудсмен — та самая институция, которая будет реагировать на обращения военных", — говорит Фокусу Костенко.

По словам политика, к нему часто обращаются военнослужащие с различными жалобами. В частности, когда ограниченно пригодных направляют в боевые части. Единственный совет, который дают в Министерстве обороны в таких случаях — звонить на горячую линию. Этот инструмент, по мнению Костенко, едва ли можно назвать рабочим.

Военный омбудсмен не должен подчиняться Министру обороны или Главнокомандующему — это основное условие беспристрастности и эффективности защиты военных.

Эффективные полномочия

Директор правозащитной организации "Юридическая сотня", предоставляющей помощь участникам российско-украинской войны и их родственникам, Юлия Морий считает, что ключевое замечание к предложению министра — намерение создать должность военного омбудсмена в структуре Минобороны или ВСУ. Что будет означать четкую иерархию подчинения.

"В таком случае можно говорить о внутренней инспекции, которая и так существует, и вопрос — насколько она эффективна. У уполномоченного по правам человека сегодня есть заместитель по военным вопросам, но этого механизма также недостаточно. Они реагируют медленно и не на все вопросы, а у военных нет времени обжаловать решения в сроки, назначенные для гражданских. По этой причине нужна независимая институция военного омбудсмена, о которой говорят с 2015 года", — объясняет Фокусу Морий.

По словам эксперта, уполномоченный по правам военных должен располагать собственным штатом юристов и следователей, которые смогут эффективно реагировать на жалобы и проводить расследования. Сама институция может быть реализована по принципу существования структуры уполномоченного по правам человека.

"Помимо прочего, военный омбудсмен не должен подчиняться Министру обороны или Главнокомандующему — это основное условие беспристрастности и эффективности защиты военных. У него должен быть доступ ко всем военным структурам, документам, в том числе информации с ограниченным доступом, касающейся предмета жалобы, для проведения независимых проверок и расследований", — продолжает Морий.

Эксперт отмечает, что у военного омбудсмен должны быть широкие полномочия, чтобы реагировать на жалобы, инициировать и проводить проверки и расследования. Также возможность информировать и передавать результаты проверок и расследований соответствующим органам для привлечения к ответственности, а в некоторых случаях — возможность привлекать к ответственности самостоятельно.

Защита прав военнослужащих должна быть приоритетом для государства, в котором идет война.

Решения военного омбудсмена должны носить обязательный характер. Важно, чтобы он был максимально доступен для военных и их близких, для этого должны быть созданы различные механизмы коммуникации.

"В состав Сил обороны и безопасности входят не только военнослужащие ВСУ, а также нацгвардейцы, пограничники и представители других военных формирований, не подчиняющиеся Минобороны Украины. Поэтому необходимо введение должности военного омбудсмена как независимого института. Мы хотим, чтобы профильное министерство привлекло к обсуждению общественность, в частности, правозащитников и общественные организации, чтобы учесть опыт защиты прав военнослужащих", — добавляет Морий.

Юрист отмечает, что защита прав военнослужащих должна быть приоритетом для государства, в котором идет война. Если военные будут уверены, что их жалобы примут во внимание, проведут расследование и накажут виновных, у них будет больше мотивации продолжать службу в составе действующий армии, а те, кто пока не присоединился к Силам обороны, с большей охотой решатся на такой шаг.

Помимо нарушений прав военнослужащих во время мобилизации, злоупотреблений командиров в воинских частях, омбудсмен может заниматься вопросами достойной зарплаты для военных, пенсий, а также жилья, что усилит гражданский контроль над вооруженными силами.

Опыт западных соседей

Военный эксперт Института Евро-Атлантического сотрудничества Игорь Козий говорит Фокусу, что одна из наиболее эффективных систем защиты прав военных реализована в Великобритании. По его словам, институт военного омбудсмена появился в этой стране относительно недавно — в 2018 году.

"У нас высокий уровень коррупции, по этой причине мы должны обратить внимание на опыт стран, которые сумели обеспечить независимость этой структуры. Удачный пример — институт военного омбудсмена в Великобритании. Уполномоченный рассматривает жалобы военнослужащих, следователи в штате проводят независимое расследование, на основе этого, омбудсмен обязывает госорганы довести жалобу до логического завершения. Для этого у него должен быть эффективный инструмент влияния на руководителей госорганов, а именно — высокие штрафы", — говорит Козий.

Эксперт считает, что военное время дает возможность реализовать эту идею быстро и эффективно. Помимо нарушений прав военнослужащих во время мобилизации, злоупотреблений командиров в воинских частях, омбудсмен может заниматься вопросами достойной зарплаты для военных, пенсий, а также жилья, что усилит гражданский контроль над вооруженными силами.

Фокус ранее писал о том, что в Украине продолжаются масштабные проверки военно-врачебных комиссий. Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий указ. Контролировать выполнение решения должен секретарь СНБО Алексей Данилов.

Фокус также подробно разбирался, почему вернувшиеся из плена украинские защитники не могут уволиться из ВСУ по собственному желанию. Соответствующий законопроект есть, но он уже год ожидает рассмотрения депутатов.