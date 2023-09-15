Новые боеприпасы и ремонт HIMARS. Как Украина использует мощности Lockheed Martin в Польше

Варшава создает наибольшую сухопутную армию в Европе и мощности американского концерна на заводе PZL Mielec обеспечат ее вооружением. Киев тоже может получить выгоды: ремонт РСЗО и новые боеприпасы к ним, помимо прямых поставок из США.

Американский оборонный гигант Lockheed Martin открыл второй по величине завод PZL Mielec в польском городе Мелец. По словам вице-президента компании в Европе Джонатана Гойла, завод наладит производство РСЗО HIMARS.

Полномасштабное российское вторжение в Украину выявило необходимость инвестиций в производство вооружений, которые не было приоритетными для НАТО последние 20 лет, констатировал Гойл.

Альянс был сосредоточен на военных операциях в Ираке и Афганистане, противодействуя нападениям с использованием взрывных устройств. Большая война в Украине — совсем другое дело, она заставила пересмотреть оборонные концепции Запада, подчеркнул вице-президент Lockheed Martin.

Пресс-служба завода пишет, что предприятие развивает местную промышленную базу Польши и играет решающую роль в глобальной цепочке поставок многоцелевых вертолетов Black Hawk.

"Уникальные возможности таких программ, как истребитель-невидимка F-35, Javelin и HIMARS меняют национальную безопасность Польши, повышая оперативную совместимость с европейскими союзниками и НАТО", — отмечается в сообщении.

Оборонному концерну удалось на данный момент удвоить производство РСЗО HIMARS и переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. HIMARS, как подчеркивает Гойл, стал ключевым оборудованием для большинства армий НАТО, которое наносит сильные и точные удары.

Польша подписала соглашение о поставках 486 установок HIMARS Фото: Global Look Press

Получит ли Украина HIMARS из Польши?

По словам директора информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергея Згурца, завод в городе Мелец создавали под большие заказы армии Польши. Передаваться Украине или экспортироваться это вооружение, скорее всего, не будет.

"Польский завод стал вторым по виду продукции, а ранее основные мощности были в Штатах. Украина продолжит получать HIMARS в случае потребности путем прямых поставок из США", — объяснил он Фокусу.

Кроме этого, глава Министерства обороны Польши Мариуш Блащак недавно утвердил соглашение о поставках 486 пусковых установок HIMARS. Отправлять вооружение начнут в 2025 году в рамках программы HOMAR-A для польской армии.

"Мы считаем 2026 год "безопасным". Задача состоит в адаптации систем HIMARS с другими установками. По итогам встреч с представителями оружейной промышленности, могу вас заверить, что мы завершим эту интеграцию в течение двух лет", — заверил Блащак.

Военный эксперт Павел Нарожный скептически оценивает перспективы производства американских машин HIMARS на польском заводе. Проще эту установку разобрать и доставить заказчику самолетом.

"Возможно, там будут производить боеприпасы к РСЗО или ремонтировать их. HIMARS — это же не танк или система ПВО, его легко транспортировать. На одном из учений американцы погрузили две заряженные установки в Hercules [военно-транспортный самолет Lockheed C-130 Hercules] и доставили в Румынию. Процесс погрузки и разгрузки занял максимум три часа", — рассказал специалист.

Польша, по оценкам Нарожного, стремится иметь наибольшую сухопутную армию в Европе и для ее оснащения, использует все возможности.

Напомним, в новый пакет военной помощи Украине от США входят боеприпасы для М142 HIMARS. Американская и украинская сторона также обсуждает отправку дальнобойных ракет ATACMS.

Бывший американский военный советник главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного Дэн Райс считает, что Киеву нужно отправить 2 000 кассетных боеприпасов для HIMARS.