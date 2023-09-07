ПВО, РЭБ и снаряды для HIMARS: США анонсировали поставки оружия Киеву на $600 млн (список)

Украина также получит заряды и оборудование для дистанционного разминирования. В этот раз Вашингтон передает вооружения не со складов армии США, а закупленное у своих производителей или в странах-партнерах.

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7 сентября Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи Украине. Сообщается, что новые поставки призваны продемонстрировать непоколебимую поддержку Киева со стороны Соединенных Штатов. Об этом сообщается на сайте Пентагона.

Предусмотрены поставки оборудования для усиления противовоздушной обороны Украины, артиллерийских боеприпасов и прочего.

Эта военная помощь для и текущих потребностей Украины, и для укрепления потенциала Украины в средне- и долгосрочной перспективе.

В публикации отмечается, что прежде в рамках специальных президентских полномочий вооружения Украине поставлялись небывалыми темпами. Но в этот раз Киев получает помощь уже в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), и вооружения поставляются не со складов американской армии, а закупаются у собственных производителей или же в странах-партнерах.

Такие поставки — первый шаг в инициативе по заключению контрактов для обеспечения Украины дополнительными приоритетными возможностями.

Что передали Украине из пакета помощи на 600 млн долларов:

оборудование для поддержки и слаженной работы систем ПВО;

боеприпасы для мобильных РСЗО HIMARS;

боеприпасы калибра 105-мм;

средства радиоэлектронной борьбы и контррадиоэлектронной борьбы;

заряды дистанционного разминирования;

оборудование для разминирования;

средства подготовки военнослужащих и обслуживания техники.

Напомним, что госсекретарь США Блинкен обсудил с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой поставки ракет ATACMS.

Также сообщалось, что Энтони Блинкен объявил о новом пакете помощи для Украины на сумму свыше миллиарда долларов.