"Прокуроры помогут": адвокат рассказал, почему избившие гражданского в ТЦК Самбора выйдут на свободу

Скандал с сотрудниками ТЦК в Самборе дошел до ГБР. За избиение гражданского ногами и пистолетом, военкомы получили обвинения по трем статьям Уголовного кодекса. Но дело может развалиться – военные могут признать вину и перевестись на службу в зону боевых действий.

Во Львовской области произошел скандал с военкомами. Один из них избивал ногами и пистолетом гражданского, который сидел на кровати в одной из комнат ТЦК. Еще один военком пытался безуспешно вмешаться в конфликт, а другой гражданский сидел рядом и снимал происходящее на видео.

Кроме избиений, сотрудник ТЦК угрожал мужчине физической расправой и нецензурно выражался.

"Ты не человек, с**а. В багажник, поехали. Закопаю, никто тебя не найдет и искать не будет. Ты что, с**а, сомневаешься? Даже полиция искать не будет", — говорит сотрудник ТЦК.

Потерпевшему удалось рассказать на камеру о происходящем. На его шее и лице видны следы крови.

"В ТЦК меня удерживают шестые сутки, я из Харькова. Много говорить не могу, забрали телефон, где есть много видео. Я потом все предоставлю — есть с военными ссоры и тд. Помогите, пожалуйста. Свидетельство того, что я здесь — моя кровь, вот она. Меня сегодня избили, пистолетом махали", – рассказал потерпевший.

Львовский областной ТЦК не стал оспаривать подлинность видео и назвал произошедшее "инцидента между военнослужащими и гражданским лицом". Военкомы обещали выяснить все обстоятельства путем служебной проверки. Военнослужащих, которые избивали гражданского, отстранили.

Работники Госбюро расследований задержали замначальника одного из отделов Самборского ТЦК военнослужащего-водителя этого отдела, именно они были причастны к избиению мужчины и незаконному содержанию его в военкомате.

"Фигуранты удерживали потерпевшего в помещении военкомата с 12 сентября 2023 года. Они морили его голодом, избивали и издевались, чтобы он добровольно прошел военно-врачебную комиссию. Решается вопрос уведомления им о подозрении в незаконном лишении свободы, пытках и превышении военным лицом служебных полномочий (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 5 ст. 426-1 УК Украины)", — отметили в ГБР.

"Прокуроры пойдут на встречу, военком поедет воевать"

Комментируя ситуацию в Самборском ТЦК, адвокат в сфере военного законодательства Олег Леонтьев удивился, как у мужчин не забрали телефоны.

"Обычно военкомы забирают телефоны, чтобы доставленные военнообязанные не звонили друзьям и адвокатам. Мне известно, что тот, который на видео размахивал пистолетом, пришел с фронта и у него посттравматический синдром", — говорит Фокусу юрист.

Если бы не было видеосъемки инцидента, которая попала в соцсети, привлечь к ответственности сотрудников ТЦК было бы нереально. В ТЦК не пускают ни адвокатов, ни родителей военнообязанных, поэтому зафиксировать преступления почти нереально, добавил специалист.

Адвокат говорит, что сын одного из его клиентов мог побывать в схожей ситуации. Имея ряд заболеваний, военно-врачебная комиссия признала его годным и парня возили по разным воинским частям.

"Бороться с преступлениями сотрудников ТЦК нужно путем создания военной юстиции. Но военное руководство боится, ведь их нарушения вскроются. Истории с "бриллиантовыми" военкомами покажутся мелочью. Тыловым командирам позавидуют таможенники", — поделился мнением Леонтьев.

Статистика наказаний военкомов за преступления неизвестна. Исходя из адвокатской практики, они идут на мировое соглашение с прокурорами, признают вину по меньшей статье и просят перевода на фронт.

"Прокурор идет на встречу, отправляет их в зону боевых действий и дело приостанавливается", — заключил он.

Фокус ранее писал о дорогих подарках для бывших начальников Запорожского и Львовского ТЦК. Первый успел приобрести дорогой внедорожник, а второй — дом площадью 638 квадратных метров.

Напомним, что военкомы в Сумской области хотели отправить в армию парня без кисти и травмой глаза. Проживающий в Шостке Александр Денисенко был инвалидом по зрению с детства и все документы передали тут же в ТЦК.