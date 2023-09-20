Высадка украинских ДРГ под Херсоном: на левому берегу Днепра увеличивается "серая зона"

Украинские силы используют на юге атаки малыми диверсионными разведгруппами для запугивания врага. ВС РФ вынуждены перетягивать ресурсы с других участков фронта. При хорошей подготовке и защите от вражеской авиации, возможно проведение серьезных боевых операций в оккупированной части Херсонской области.

В Херсонской области небольшие диверсионные разведгруппы ВСУ высадились на левом (восточном) берегу Днепра к северу от Подстепного и на Казацком острове, сообщил американский Институт изучения войны после мониторинга сообщений российских военкоров.

Группам удалось высадиться к северу от села Подстепное Алешкинской общины Херсонской области, примерно в 12 км к востоку от Антоновского моста. Также была высадка и на Козацкий остров, к северо-западу от Новой Каховки.

Кроме этих маневров, был нанесен удар по штабу 7-й гвардейской горно-десантной дивизии ВС РФ во временно оккупированной части Херсонской области.

Пророссийские ресурсы пишут о фактическом контроле ВСУ над небольшим плацдармом в островной зоне Днепра. На остров Казацкий перебросили несколько диверсионно-разведывательных групп 131-го разведбатальона ВСУ, а северная часть острова под контролем украинских сил, отмечают пропагандисты.

Минометные расчеты якобы прикрывали отряды оккупантов огнем. Аналогично штурмовые отряды из состава тактической группы "Нормандия" высадились на левом берегу Днепра севернее Подстепного, где оборудовали наблюдательные пункты.

"В окрестностях Херсона уже давно действуют понтонно-мостовые подразделения ВСУ, так что украинские формирования готовят плацдарм и ждут наиболее удобного момента для удара", — говорится в сообщении.

"Серая зона" на левому берегу Днепра сменит окрас

Украинские диверсанты действуют по всей линии фронта — на левом берегу Херсонской области, в Запорожской, Донецкой и Луганской областях. По словам координатора группы "Информационное сопротивление", военного эксперта Александра Коваленко, когда ДРГ проводят операции на материковой Украине без водоразделов, об этом мало говорят из-за обыденности.

"А вот связанные с Днепром уже интереснее, многие говорят о плацдармах и начале боевых действий. На самом деле, ДРГ заходят на временно контролируемую врагом территорию и уничтожают позиции", — объяснил он Фокусу.

Возле Антоновского моста было много событий в последнее время, но говорить о боях пока преждевременно. Однако на левому берегу Днепра увеличивается "серая зона", добавил эксперт.

"Мы видим эту серую зону, там нет позиций российских оккупантов. Они там были, но из-за таких выходов ДРГ оставили их. Сразу отмечу, что серая зона — это не плацдарм, а неконтролируемая сторонами местность. Последнее время она стремительно растет и в какой-то день она сменит окрас", — заключил Коваленко.

Кроме этого, украинские ДРГ заставляют ВС РФ серьезно нервничать. Оккупационные власти и подразделения в растерянности, они не знают, как поступят украинцы на этих плацдармах, говорит Фокусу полковник запаса, экс-спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев.

"Малые группы ДРГ заставят россиян перетягивать ресурсы с других участков фронта. Вряд ли все эти процессы сейчас трансформируются в форсирование Днепра, тут нужна соответствующая подготовка и обеспечение. Вражеская авиация точно будет работать, значит понадобятся средства ПВО", — указал эксперт.

Оттягивание военных ресурсов РФ с других направлений облегчает работу подразделениям ВСУ, заключил Селезнев.

Напомним, спецназовцы СБУ из Центра операций "Альфа" недавно уничтожили три надводные лодки ВС РФ вместе с военными в Херсонской области.

Фокус 19 сентября писал об удачной отработке по военной технике россиян украинскими FPV-дронами. Ударные беспилотники "Буцефал" украинского производства взорвали три катера.