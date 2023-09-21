Начало зимнего террора? Насколько в Украине защищены энергообъекты и обесточат ли города ракеты РФ

Утренняя ракетная атака российской армии по Украине была самой серьезной за последнее время. Часть Ровненской области и некоторые районы Киева были обесточены. Энергетики и военные стараются повысить выживаемость энергосистем, но опрошенные Фокусом эксперты советуют гражданским готовиться к блэкаутам с начала отопительного сезона.

Утром 21 сентября российская армия нанесла массированный ракетный удар по Украине. По данным командования Воздушных сил ВСУ, 43 ракеты выпустили 10 самолетов стратегической авиации Ту-95МС. Примерно в 6.00 утра был нанесен удар зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харькову.

"Ракеты запускались несколькими волнами. В воздушное пространство Украины они входили по разным направлениям, постоянно меняя курс. В результате боевой работы силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с ПВО уничтожены 36 крылатых ракет", — сообщили военные.

Взрывы прогремели в Киеве, Харькове и Черкассах. Попадания были в Ровенской и Львовской областях. О работе ПВО сообщали власти Хмельницкой области.

Под удар попали объекты энергоинфраструктуры. В Святошинском районе столицы выключили свет и воду, а в Шевченковском обломки ракеты повредили газовую трубу. Часть Ровненского района осталась без света в результате ракетных ударов россиян.

Госкомпания "Укрэнерго" рассказала о последствиях первой за полгода массированной вражеской атаки. Частично были обесточены Ровненская, Житомирская, Киевская, Днепропетровская, Харьковская области.

"Из-за боевых действий и по другим причинам без света на утро остается 398 населенных пунктов. Сейчас рано делать выводы о начале новой террористической кампании против гражданской инфраструктуры", — считают энергетики.

Средства ПВО типа Gepard: как защищают энергообъекты в Украине

Утренняя ракетная атака по Украине — самая серьезная за последнее время, и далее они будут работать примерно по такому же принципу, считает полковник ВСУ в запасе, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

"Да, это начало атак на энергетическую инфраструктуру. То, о чем мы говорили полгода. Преддверие атак были несколько волн БПЛА Shahed. Это нужно было для разведки безопасных маршрутов ракет, обойти украинские системы ПВО", — говорит Фокусу эксперт.

Энергетики и коммунальщики подготовились и понимают масштабы ударов. К сожалению, попаданий не избежать, но выживаемость энергосистемы Украины стала намного выше, отмечает Свитан.

"Плотность ПВО у нас больше, у россиян меньше количество ракет, до 120 ракет за одну атаку вряд ли выйдет. Энергообъекты оснащены небольшими средствами ПВО типа Gepard и в общей системе ПВО страны они учтены. Например, к энергообъекту во Львове ракеты летят через всю страну, а перехватить их могут и под Днепром", — комментирует он.

Мобильные ударные группы работают по иранским дронам-камикадзе Shahed. Средства ПВО типа Gepard могут перехватить любую дозвуковую цель, добавил военный.

"Ракетные удары в отопительный сезон увеличатся в разы"

Подготовка к отопительному сезону не останавливается, применяется опыт прошлой осени и зимы, ведется тесное сотрудничество с Силами обороны и местными властями, написал в Facebook глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Нельзя утверждать, это начало новой массированной террористической волны целенаправленных атак по энергосистеме. Энергетики не располагают такой информацией и не могут прогнозировать действия врага. Но у нас нет иллюзий… Враг циничен и жесток, все моральные и правовые рамки перешли давно. Поэтому мы готовимся к любым возможным сценариям", — подчеркнул гендиректор компании.

О хорошей защищенности от российских ракетных атак, утром 21 сентября в эфире единого телемарафона рассказывал мэр Харькова Игорь Терехов.

"Окончание того отопительного сезона было очень тяжелым, мы сделали определенные выводы и совсем по-другому готовимся. Я хочу сказать, что не все будет зависеть от нас. Будет зависеть от военных событий, обстановки на фронте. Мы очень серьезно подходим к укреплению некоторых инфраструктурных объектов, обеспечивающих жизнедеятельность города", – указал градоначальник.

Но расслабляться рано: количество ракетных обстрелов армии РФ с использованием ракет разного типа базирования в начале отопительного сезона увеличатся в разы, сказал Фокусу военный эксперт Дмитрий Снегирев.

"Гражданским лучше готовиться к последствиям ракетных ударов. Подготовился к блэкауту — значит вооружился. Лучше четко отработать уже сейчас алгоритм действий в момент выключения света и интенсивности нанесения ударов по жилым районам. Обстрелы гражданских кварталов в Москве нужны для деморализации населения", — пояснил он.

Фокус ранее писал о том, как две ночи подряд ВС РФ запускали по Украине ракеты и дроны. Ночью 17 сентября оккупанты атаковали Одесскую и Николаевскую области дронами Shahed и десятью ракетами типа Х-101/Х-555/Х-55. А в ночь на 18 сентября "Шахеды" запускали из Приморско-Ахтарска и мыса Чауда в Крыму.

Премьер-министр Денис Шмыгаль 13 сентября говорил о завершении подготовки украинской энергосистемы к осенне-зимнему периоду. Энергетики отремонтировали около почти 80% оборудования теплоэлектроцентралей.