ГУР в Африке. Мог ли "украинский Моссад" уничтожить союзников ЧВК "Вагнер" в Судане

В Судане был нанесен удар по группировке, поддерживающей "вагнеровцев". Подозрения пали на украинские спецслужбы. Эксперты считают, что операцию могли проводить в том числе и при поддержке французов, чтобы ослабить ЧВК "Вагнер".

Украинские спецслужбы могут быть причастны к операции в Судане против группировок, которые поддерживает ЧВК "Вагнер". Такое предположение сделали американские журналисты. CNN сообщили, что удар был нанесен через два дня после того, как "вагнеровцы" способствовали доставке большого конвоя оружия в Судан. Шесть беспилотников атаковали проезжавшие по мосту Шамбат пикапы. Еще восемь были направлены на припаркованные транспортные средства, здания и вооруженных людей в Омдурмане и западном пригороде Омбада.

Официально в Судане ничего не знают об украинской операции и не верят, что это может быть правдой. В то же время в украинской разведке ситуацию комментируют неоднозначно.

"Мы не можем это ни подтвердить, ни опровергнуть. Это, в частности, касается и Африки. Можно также напомнить слова генерала Буданова о том, что Украина будет уничтожать российских военных преступников в любой точке мира, где бы они ни находились", — сказал представитель ГУР Андрей Юсов.

Кто стоит за атакой

Операция в Судане, к которой предположительно причастны украинские спецслужбы, могла быть частью подготовки военного похода против ЧВК "Вагнер" на африканском континенте, считает эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко. Один из вариантов реализации такого плана — совместная "работа" с французами.

"После гибели Пригожина, Минобороны РФ пыталось перехватить контроль над операциями боевиков в Африке, чтобы успокоить своих союзников. Они привлекли генерала Суровикина, чья военная карьера фактически была завершена, отправили в Алжир, появилась новость о создании новой ЧВК. По разным внутренним причинам консолидировать наемников не удалось. На фоне слабых позиций ЧВК "Вагнер" ЭКОВАС [Экономическое сообщество стран Западной Африки] заявляли о военной операции в Нигере, их поддержала Франция. Чтобы начать военный поход, надо ослабить российских наемников в других точках континента, чтобы они не могли навредить силам, которых поддерживают западные страны", — говорит Фокусу Жовтенко.

По словам эксперта по вопросам внешней политики и безопасности Александра Хары, украинские спецслужбы и раньше проводили операции в Африке, просто не занималась подрывной деятельностью, а исключительно разведывательной. В связи с участием "вагнеровцев" в войне против Украины, у спецслужб появились основания, чтобы выбить российских наемников с континента, где они продолжают вести агрессивные действия, продвигая интересы РФ.

"Для разведки свойственно действовать на территориях других государств, и это может быть не совместимо с местным законодательством. За это сотрудников спецслужбы ловят, пытаются судить, потом обменивают. Стоит сказать, что после войны не всех, кто причастен к преступлениям в Украине, удастся достать правосудием. У Израиля для таких случаев есть Моссад. С точки зрения международного права это неправильно. И когда Моссад "работает" на территории других стран, это вызывает дипломатические обсуждения. Но международное право рассчитано на джентльменские страны, где нет террористов", — рассуждает в беседе с Фокусом Хара.

По принципу Моссада

Жовтенко добавляет, что израильскую разведку Моссад, которая, в том числе проводит операции по ликвидации преступников, с самого начала создавали для выполнения военизированных задач.

"Если сравнивать нас с Моссадом, можно сравнивать с первым этапом, когда израильская разведка занималась наполовину диверсионными операциями. Наши спецслужбы сейчас проходят похожий путь. У них много задач на стыке с войною. Такой подход помог Израилю в борьбе за собственное выживание", — говорит эксперт.

Чтобы украинские спецслужбы работали по принципу Моссада — осуществляли правосудие в отношении военных преступников, нужна правовая рамка. Такие операции планируют, если по-другому преступников невозможно привлечь к ответственности: добиться экстрадиции или суда на территории других стран, где они находятся. В таком случае задействуют радикальный метод, но при наличии юридических оснований — решения международного или национального суда.

"Если у нас появятся такие механизмы, это не будет считаться чем-то, что происходит за правовым полем", — отмечает Жовтенко.

Также спецслужбы учитывают и другие аспекты. В том числе, на территории каких стран ведется работа. Если это дружественная страна, по словам Хары, подобные операции могут навредить отношением между государствами.

Похожая тактика

Эксперты в беседе с Фокусом также отмечают, что в Судане могли работать спецслужбы других стран, используя украинскую тактику. По словам Жовтенко, практически все союзники Киева знают, как работают украинские военные, так как добровольцы со всего мира принимают участие в российско-украинской войне. Хара добавляет, что подобные методы могли использовать даже местные группировки внутри Судана.

"Кто угодно из россиян или европейцев может работать в подобном стиле. Это могут быть какие-то местные группировки внутри Судана. Наш пример показал, что это недорого и эффективно. Другая история — если операцию проводили так, чтобы подставить украинские спецслужбы, как это было с подрывом "Северного потока", — отмечает Хара.

Что касается вопроса техники, эксперты отмечают, что для таких операций могли использовать дроны, стоимостью 500-600 долларов. Это небольшие траты, если учитывать возможную цель работы спецслужб.

"Если там были люди, важные в цепочке получения прибыли РФ, которая затем конвертируется в оружие, цели оправданы. Поскольку империя Пригожина базируется на выкачке ресурсов из Африки — алмазов, золота, а также предоставлении услуг диктаторам", — резюмирует Хара.

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